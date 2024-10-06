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    Зачем в Киеве фантазируют об атаке на Белоруссию
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    У Байдена появился новый план по поводу Украины
    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей ВСУшников
    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в Харьковской области
    Спутница Дурова потеряла ребенка после стресса из-за задержания в Париже
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    33 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    48 комментариев
    6 октября 2024, 22:50 • Новости дня

    Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Как сообщил в Telegram глава региона, никто не пострадал, разрушений нет.

    Утром над Брянской областью также был уничтожен беспилотник самолетного типа.

    6 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского

    СБУ и нацгвардия устроили массовые облавы на жителей Сум после визита Зеленского

    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумах после посещения города Зеленским начались массовые облавы, организованные СБУ и нацгвардией, с блокировкой улиц и проверкой документов у жителей.

    Как передает РИА «Новости», украинские силовые структуры начали массовые облавы на жителей города Сумы после недавнего визита президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с национальной гвардией, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия.

    По данным пресс-службы СБУ, силовые структуры блокируют проезд на улицах города, останавливают прохожих для проверки документов и осматривают места общего пользования. В отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка» их личных данных и деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы. Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США из-за его влияния на получение Украиной американской финансовой поддержки. Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, как пишет журналист Financial Times Генри Фой.

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    6 октября 2024, 03:57 • Новости дня
    Озвучена новая версия смерти комбата сбежавшего из Угледара батальона ВСУ

    В соцсетях заявили об убийстве комбата ВСУ Гриба собственными солдатами при их бегстве из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны вооруженных сил Украины Игорь Гриб не покончил с собой, его убили собственные солдаты, которые бежали из Угледара, сообщают в соцсетях.

    Утверждается, что Гриб хотел помешать бегству солдат ВСУ. Информация, как указывается, получена «непосредственно от военнослужащих, бежавших из города», пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Напомним, по версии украинских журналистов, Гриб покончил жизнь самоубийством.

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    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

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    6 октября 2024, 09:13 • Новости дня
    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения

    В личных вещах погибших солдат ВСУ в Угледаре обнаружили женские золотые украшения

    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Угледаре в личных вещах погибших солдат Вооруженных сил Украины были найдены женские золотые украшения, что свидетельствует о возможных мародерствах, происходивших в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что в Угледаре в личных вещах погибших солдат ВСУ были найдены женские золотые украшения. Он отметил, что такие находки свидетельствуют о возможном мародерстве со стороны украинских солдат, поскольку драгоценности могли быть изъяты у мирных жителей.

    Шаман подчеркнул, что в случаях, когда в ходе штурмовых действий удается подойти к телам погибших противников, российские военные могут проверить их документы и провести осмотр. Именно в такие моменты и находят женские золота среди их вещей.

    По словам Шамана, с момента захода российских подразделений на территорию города Угледара, он подвергался мародерствам. Это подтверждается не только разграбленными зданиями, но и свидетельствами местных жителей, которые наблюдалидействия солдат ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. ВСУ разграбили и подорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области, после чего 77-летняя Надежда Лисихина с мужем были вынуждены жить в пункте временного пребывания в Железногорске уже второй месяц. Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством, о чем рассказала эвакуированная местная жительница.

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    6 октября 2024, 11:56 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ

    Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском

    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт».

    Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.

    По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».

    Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.

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    6 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту

    Эксперт Козюлин: Контроль портов и разведка помогут России снизить поставки оружия Украине

    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Олег Исайченко

    России нужно усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки в портах, откуда идет оружие на Украину, чтобы уничтожать суда при выгрузке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее «Искандер-М» поразил в одесском порту «Южный» судно-контейнеровоз с боеприпасами.

    «Одесса практически восстановила те объемы оборота зерна, которые существовали до конфликта. Зерновые маршруты действуют в полном объеме. Я думаю, там почти стопроцентная загруженность. И на этом фоне на Украину, конечно, идут боеприпасы. Но какие суда везут боеприпасы, а какие – зерно, распознать сложно. Этим объясняется редкость атак на суда и порты», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Что нам нужно делать? Усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки. Тем более, портов, откуда идет оружие, не так уж много, все их можно контролировать в разной степени. Но и противник, конечно, все это учитывает при погрузке. К тому же, украинские суда часто идут в территориальных водах других государств, и это тоже осложняет нам атаки на перевозчиков оружия», – заметил собеседник.

    «При этом польза таких ударов состоит не только в уничтожении конкретного груза. Подрядчики, которые берутся за перевозку оружия, получают сверхприбыли, потому охотно берутся за доставку. Но когда они будут осознавать риски уничтожения их судов – они сто раз подумают, прежде чем рисковать и соглашаться на снабжение Украины оружием», – заключил он.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о поражении ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области судна-контейнеровоза с боеприпасами.

    Атака произошла в населенном пункте Новые Беляры. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», – говорится в сообщении.

    Ранее «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов. Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. После этого по ней ударил расчет «Искандера-М».

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    6 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию

    Медведев заявил о трудностях отказа РФ в использовании ТЯО при нападении Украины на Белоруссию

    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России будет сложно отказать Белоруссии в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), если Украина решит перенести боевые действия на ее территорию, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии для нанесения «большого удара» по России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наблюдал дроны во время полета на вертолете, которые летели очень невысоко от земли. Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, подчеркнул Лукашенко.

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    6 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области

    Российские ВКС уничтожили переправу ВСУ в Гороховатке авиабомбой с УМПК

    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

    Летчики Воздушно-космических сил России точным ударом уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Для нанесения удара использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА «Новости».

    В министерстве также уточнили, что в момент атаки транспорт противника был задействован в перевозке личного состава на ротацию. На кадрах, предоставленных Минобороны, зафиксирован мощный взрыв, подтверждающий успешность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ, включая базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницкой области, что привело к значительным потерям противника. Российские военные неоднократно атаковали объекты стратегической важности на территории Украины, что существенно влияет на логистику и снабжение украинских вооруженных сил. В результате атак вооруженные силы Украины испытывают трудности в обеспечении своих подразделений топливом и другими необходимыми ресурсами. Использование высокоточных ракет позволяет российским войскам эффективно поражать ключевые цели на территории Украины, снижая боеспособность противника.

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    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

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    6 октября 2024, 18:04 • Новости дня
    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в Харьковской области

    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в боях под Харьковом

    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в Харьковской области
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Ильдара Дадина, участвовавшего в конфликте на стороне ВСУ в Харьковской области.

    Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, сообщила в Telegram-канале о гибели оппозиционера Ильдара Дадина. По ее словам, Дадин погиб в Харьковской области, воюя на стороне Вооруженных сил Украины. Симоньян подчеркнула, что Дадин был «ликвидирован в бою» и добавила: «В аду иуд ждет отдельный прием». Эту информацию она распространила через свой .

    Ильдар Дадин стал известен как первый российский гражданин, осужденный за неоднократное участие в несанкционированных публичных акциях. Он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

    Журналист Андрей Медведев по этому поводу заметил, что при всех претензиях к власти «чиновники уходят, приходят, Россия остается». «Кто это понимает, становится русским героем. <...> Как нацбол Стас Гетманец. Как футбольные фанаты, вечные фрондеры и хулиганы, дерущиеся с ОМОНом. Или как погибший на Донбассе активист «Яблока» Сергей Запольнов», – написал Медведев у себя в Telegram-канале.

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    6 октября 2024, 01:26 • Новости дня
    Франция назвала причину поддержки Украины

    Французский министр-делегат Аддад объяснил помощь Украине необходимостью поддерживать авторитет Парижа в Европе

    Франция назвала причину поддержки Украины
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция поддерживает Украину не из альтруизма, а для сохранения своего авторитета в Европе, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    «Мы поддерживаем Украину не из альтруизма. Мы защищаем наши национальные интересы и интересы безопасности», – приводит слова Аддада ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

    Аддад утверждает, что поражение Украины в конфликте с Россией может негативно сказаться на стоимости энергоносителей, продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру, а также на оборонном авторитете Парижа в Европе.

    Аддад подчеркнул, что именно Франция сыграла ключевую роль в расширении военной поддержки Киева, способствуя поставкам танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. Он добавил, что Париж активно продвигает идею европейского суверенитета и создания преференций для европейской оборонной промышленности, что, по мнению Франции, позволит защитить всех партнеров.

    По его словам, украинский конфликт касается не только «безопасности» восточноевропейских стран, но и доверия к Франции со стороны ее европейских партнеров. Министр также отметил, что в число этих партнеров входят те, кто наиболее подвержен «российской угрозе», однако он не уточнил, в чем именно заключается данная угроза. Также Аддад не дал прямого ответа на вопрос о поддержке передачи Киеву дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция приняла участие во встрече группы «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление в связи с этим, указав, что Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

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    6 октября 2024, 12:38 • Новости дня
    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком

    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и объекты ВСУ

    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Российские войска нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника.

    Российские войска нанесли удары по ключевым объектам в Украине, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны РФ, результаты операции включают поражение базы горючего в Одессе и инфраструктуры аэродрома в Староконстантинове, Хмельницкая область. Также были атакованы пункты управления беспилотниками и скопления военной техники ВСУ в 137 районах.

    Группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся ущерб живой силе и технике нескольких украинских бригад в Донецкой народной республике. Было отражено девять контратак ВСУ. По оценке Минобороны РФ, потери противника составили до 460 военнослужащих, а также значительное количество техники и артиллерии, включая гаубицы и пикапы.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и нанесла поражение противнику в районах Запорожской области и Донецкой народной республики. Потери украинских сил составили свыше 120 военнослужащих и несколько единиц техники, включая гаубицы производства США и Британии.

    Южная группировка войск также нанесла значительный урон ВСУ в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики, уничтожив более 530 военнослужащих и значительное количество бронетехники и артиллерии, включая французские и британские гаубицы, а также польские самоходные установки. Было уничтожено четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Запад» также активно действовала в Харьковской области и Донецкой народной республике. По данным Минобороны, враг потерял до 400 военнослужащих и значительное количество оборудования. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов. Группировка «Днепр» также успешно нанесла поражение в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ. В Курской области артиллеристы группировки «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу украинских войск. ВСУ потеряли 30 человек и танк в ходе неудачной попытки прорыва в Курскую область.

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    6 октября 2024, 15:58 • Новости дня
    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО

    Премьер-министр Словакии заявил о нежелании партии Smer-SD поддержать Украину в НАТО

    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире словацкого телевидения и радио STVR заявил, что его партия Smer-SD не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что вопрос членства в НАТО требует ратификации каждым государством и отметил, что пока он занимает пост главы правительства, депутаты от его партии не поддержат данное решение. Фицо подчеркнул, что вхождение Украины в альянс может стать основанием для начала третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    В то же время, по словам Фицо, Словакия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском союзе. Однако он отметил, что для этого Украине придется выполнить множество условий, процесс выполнения которых может занять годы. Таким образом, Словакия готова содействовать евроинтеграции Украины, но в вопросе НАТО придерживается более осторожной позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западная поддержка затягивает конфликт на Украине, и подчеркнул, что военным путем его не решить, а также ранее он отказал в поддержке антироссийских санкций в рамках Евросоюза и выступил против поставок оружия Украине, что, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию.

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    6 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Мощные взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько серий взрывов прогремело в Одессе, сообщили мэр города Геннадий Труханов и украинские СМИ.

    «Мощные взрывы в городе», – приводит слова Труханова ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на «местные ресурсы» пишут, что «Герани» поразили вражеские объекты» в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный. «На местах прилетов мощные пожары», – говорится в сообщении.

    Напомним, кроме того, взрывы произошли в Киеве и Харькове.

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    5 октября 2024, 23:42 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Киеве и Харькове, сообщают украинские СМИ.

    Сирены звучат более чем в десяти регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу в Краматорске и Славянске, которые находятся под контролем украинских войск, также произошли взрывы.

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    6 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве и Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о новом взрыве в городе. Взрыв прозвучал в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Винницкой области Украины, передает РИА «Новости».

    В столице Украины, а также в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье взрывы произошли в Киеве и Харькове, несколько серий взрывов прогремело в Одессе.


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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

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    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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