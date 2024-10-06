Жительница Горловки пострадала от удара беспилотника ВСУ

В поселке Химик Горловки женщина ранена в результате атаки дрона ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница поселка Химик, который находится в составе Горловки в Донецкой Народной Республике, была ранена в результате удара беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Вооруженным силам Украины, передает ТАСС. Инцидент произошел после того, как беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на территорию поселка.

Глава городского округа Горловки Иван Приходько сообщил о происшествии в своем телеграм-канале. Он уточнил: «Мирная горловчанка получила ранения вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ».

Как писала газета ВЗГЛЯД, дроны ВСУ трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части МЧС России в Никитовском районе Горловки в ДНР. В результате удара беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке ранены водитель и восемь пассажиров, а также подверглось обстрелу административное здание. В результате обстрела жилого массива «Солнечный» в Горловке погиб мирный житель.