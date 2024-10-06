Стратегию развития «театров Будущего» представят в Крыму в Академии «Меганом»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Подобная программа проводится впервые, ее особенность в том, что она состоит из дисциплин, с которыми ранее не сталкивались режиссёры и потенциальные худруки. Мы пошли по заветам обожаемого профессора Геннадия Григориевича Дадамяна – объединение, создание совместных проектов, основанных на новых знаниях, – отмечает Лариса Вильясте, директор Московского Губернского театра, сокуратор программы. – С помощью педагогов, профессионалов высокого уровня, были собраны материалы, проведен научный анализ для составления четырех основных стратегий развития театров будущего. Программа построена с учетом текущей государственной политики, существующих трендов в сфере высшего образования и повышения квалификации. Надеемся, что эти четыре месяца, которые мы провели вместе станут прекрасным опытом для всех участников».

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, «Академия Сергея Безрукова «Художественные руководители театров Будущего» стартовала в июне с целью сформировать команду театральных лидеров, которые вместе создадут стратегию развития, применимую в практике театров по всей стране.

Участниками программы стали 40 художественных руководителей и главных режиссеров театров Москвы, Воронежской, Калужской, Курганской, Омской, Кировской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Ростовской, Свердловской, Челябинской, Пермской, Томской, Новосибирской областей, республик Адыгея, Калмыкия, Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Хакасия, Северная Осетия-Алания, Красноярского и Краснодарского краев, а также Крыма.

На протяжении четырех месяцев участники проходили очный и онлайн модули, на которых развивали и совершенствовали профессиональные навыки стратегического планирования и продвижения. На мастер-классах, лекциях и практикумах они обучались тому, как управлять творческим коллективом, формировать репертуарную политику, взаимодействовать с органами власти, бизнес- и социальными партнерами. Кроме этого театралы провели большую исследовательскую и аналитическую работу: проанализировали 400 великих спектаклей России, чтобы понять, как можно театральными инструментами транслировать традиционные ценности и ориентиры. Проводили полевые исследования запросов современного зрителя, чтобы понять уровень эмпатии и подобрать подходящие способы коммуникации со зрителем через театр.

Теперь, на финальном модуле в Академии «Меганом», под руководством команды экспертов во главе с народным артистом РФ Сергеем Безруковым им предстоит систематизировать все наработки и полученные навыки и аккумулировать их в Стратегию развития театра по направлениям: драматический, кукольный, музыкальный театры и тюз. Данная Стратегия в перспективе станет опорной инструкцией для совершенствования работы театров по всей России.

Кураторы программы: Ольга Маркелчева, руководитель службы театрально-циркового искусства и Лариса Вильясте, директор Московского Губернского театра, директор Большого детского фестиваля и Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского».