Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе

Леус: В московском регионе в ночь на четверг ожидаются заморозки до минусовых температур

Tекст: Вера Басилая

Днем в среду температура в московском регионе ожидается на уровне плюс 5-10 градусов, что ниже климатической нормы. Леус уточнил, что в ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минусовых значений, что вернет в регион ночные заморозки. В пятницу, благодаря солнечной погоде, воздух прогреется до плюс 11-16 градусов, передает РИА «Новости».

По словам синоптика, в выходные прогнозируются дожди, а дневная температура будет колебаться около отметки в плюс 10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что октябрь в Центральной России будет на два-три градуса теплее климатической нормы, а количество осадков останется в пределах многолетних данных.

