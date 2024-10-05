Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе
Леус: В московском регионе в ночь на четверг ожидаются заморозки до минусовых температур
В ночь на четверг в московском регионе ожидаются заморозки, что является нормой для начала октября, но днем в среду температура опустится до плюс 10 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Днем в среду температура в московском регионе ожидается на уровне плюс 5-10 градусов, что ниже климатической нормы. Леус уточнил, что в ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минусовых значений, что вернет в регион ночные заморозки. В пятницу, благодаря солнечной погоде, воздух прогреется до плюс 11-16 градусов, передает РИА «Новости».
По словам синоптика, в выходные прогнозируются дожди, а дневная температура будет колебаться около отметки в плюс 10 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что октябрь в Центральной России будет на два-три градуса теплее климатической нормы, а количество осадков останется в пределах многолетних данных.