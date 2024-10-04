В терминалах «Сбера» произошел сбой с двойным списанием денег

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает «РБК», проблема затронула клиентов, оплачивавших покупки в POS-терминалах Сбербанка, и в основном касалась карт платежной системы Visa, которая работает через Национальную систему платежных карт. Информацию о проблемах на стороне Сбербанка подтвердил представитель банка «Зенит».

Источник отметил, что пострадали банки, обрабатывающие «клиринговые файлы» несколько раз в день. Такие банки не смогли вовремя отловить ошибку, что привело к повторным списаниям. Несмотря на это, банки начали перепроверять операции и возвращать ошибочно списанные деньги, процесс может занять некоторое время.

Национальная система платежных карт предупредила об инциденте, заявив об отсутствии проблем на своей стороне. Представители различных банков, включая Райффайзенбанк, Альфа-банк и Газпромбанк, подтвердили наличие сбоев, пообещав вернуть средства клиентам. «Банк Зенит» и СДМ-Банк также сообщили о сбоях и предпринимают меры для исправления ситуации.

Представитель Райффайзенбанка заявил, что проблемы связаны с системой одного из участников рынка, и банк работает над решением. Представитель Альфа-банка сообщил, что средства будут возвращены до воскресенья. Газпромбанк пообещал вернуть средства до 8 октября, а банк «Зенит» отметил, что ущерба для клиентов нет, так как все операции были исправлены автоматически.

Ранее сообщалось, что клиенты «Яндекс.Такси» столкнулись с проблемой лишних списаний за несостоявшиеся поездки из-за технического сбоя, из-за которого деньги списывались в течение нескольких часов; компания извинилась и вернула средства.