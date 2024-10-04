В Кремле сообщили, что решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято

Путин прокомментировал идею расширения проекта «Разговоры о важном» на детсады

Tекст: Валерия Городецкая

Воронцова, чья дочь учится в седьмом классе, выразила свое позитивное мнение о программе, подчеркнув ее влияние на школьников, сообщается на сайте Кремля. «Это действительно на данный момент, на последнее время одно из самых важных, значимых и любимых нашими детьми направлений», – сказала она. Воспитатель предложила внедрить проект в детских садах для детей с пяти лет, отметив его роль в подготовке к школе и обеспечении «бесшовного перехода» в образовательный процесс.

Путин ответил, что подобные инициативы важны для формирования базовых ценностей у детей, подчеркнув, что проект «Разговоры о важном» успешно дополняет школьные предметы, такие как история и обществоведение.

Президент отметил важность ориентации молодого поколения в информационном пространстве. «Если мы молодого человека не ориентируем в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться», – сказал он. Глава государства выразил сожаление, что в предыдущих школьных учебниках недостаточно внимания уделялось значимым событиям, таким как Сталинградская битва: «Это странно, понимаете, просто невероятно. 27 миллионов человек, по последним данным, мы потеряли, страна потеряла в ходе Второй мировой войны, в ходе Великой Отечественной войны, а такие страны, как Великобритания – где-то 350 или 400 тысяч потеряли. Весь вермахт был сосредоточен на Восточном фронте фактически, 80 процентов, а про Сталинградскую битву почему-то в наших учебниках упоминали вскользь».

«Разумеется, если мы будем Иваном, родства не помнящим, то у нас и будущего не будет никогда. У меня такое впечатление, что это специально кто-то пытался так воспитывать наше новое, подрастающее поколение», – добавил Путин.

Он отметил, что «Разговоры о важном» – это серьезное начало большой работы, но здесь важно ничего не перегибать. «У нас есть такие выражения. Вы говорили, я пометил: впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей. Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте, конечно, определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать. Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного», – сказал глава государства.

«Конечно, здесь нужно говорить со специалистами, с детскими психологами, нужно понимать, что такое ребенок в три-четыре-пять лет. Кто-то говорит и в пятилетнем возрасте: я хочу быть солдатом, берет автомат игрушечный, играется. Кто-то по-другому себя ведет. Но это же дети, у них есть определенный уровень развития. Надо с детьми работать, исходя из этого уровня развития. Это тонкие вещи», – высказал свое мнение Путин.

Он напомнил, что в спорте говорят, что чем младше ребенок, спортсмен будущий, тем более опытный тренер должен с ним работать. «Это так и есть, это такая тонкая вещь. У вас у многих свои детки есть, поэтому вы же знаете, как маленькие себя ведут. Надо все сопоставлять с уровнем их развития, и все должно быть подчинено интересам ребенка. Но то, что я сказал о том, что у нас в народе возникли эти устойчивые обороты, как «впитал в себя что-то с молоком матери», – это говорит о том, что базовые ценности, базовые вещи аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая это – понятие Родины, страны – с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой с младшими или старшими. Надо делать это очень аккуратно. Но, конечно, это правильная и очень нужная работа», – отметил Путин.

Напомним, Путин также заявил, что патриотическое воспитание в школах должно быть искренним.

