В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Англоязычные медики-наемники прибыли на передовую в ДНР
Пять англоязычных медиков-наемников прибыли в Миньковку в ДНР для помощи ВСУ
В район села Миньковка в ДНР прибыла группа из пяти англоязычных медиков-наемников, хорошо экипированных и с опытом работы в зоне боевых действий.
На передовую в районе села Миньковка в ДНР прибыла группа иностранных медиков-наемников, передает РИА «Новости». Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, группа состоит из пяти англоязычных медиков, прибывших для оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению.
Марочко отметил, что медики прибыли со своим оборудованием, имеют хорошую экипировку и значительный опыт работы в боевых условиях. Их присутствие свидетельствует о высоком уровне подготовки и готовности оказывать поддержку в условиях конфликта. Их миссия в регионе заключается в поддержке медицинских операций украинских военных сил.
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