Захарова прокомментировала возобновление Швейцарией высылки преступников на Украину

Tекст: Ольга Иванова

Захарова подчеркнула в своем Telegram-канале, что Украина оказалась в ситуации, когда ее судьба стала объектом воздействия «золотого миллиарда». По мнению Захаровой, это иллюстрирует отношение Европы к Украине как к инструменту, который можно использовать и выбросить, когда он станет неудобным или ненужным.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», – написала она.

Ранее СМИ сообщили, что власти Швейцарии впервые с начала эскалации на Украине возобновили практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории конфедерации. В частности, сообщалось, что три человека были отправлены на Украину специальным рейсом из Цюриха. Высылка осуществлялась через Польшу, откуда нарушители должны были быть доставлены на Украину наземным транспортом.