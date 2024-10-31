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Захарова прокомментировала высылку украинцев из Швейцарии
Захарова прокомментировала возобновление Швейцарией высылки преступников на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Швейцария возобновила практику высылки украинских граждан, совершивших преступления на ее территории, что, по ее словам, символизирует отношение к Украине как к использованной вещи.
Захарова подчеркнула в своем Telegram-канале, что Украина оказалась в ситуации, когда ее судьба стала объектом воздействия «золотого миллиарда». По мнению Захаровой, это иллюстрирует отношение Европы к Украине как к инструменту, который можно использовать и выбросить, когда он станет неудобным или ненужным.
«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», – написала она.
Ранее СМИ сообщили, что власти Швейцарии впервые с начала эскалации на Украине возобновили практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории конфедерации. В частности, сообщалось, что три человека были отправлены на Украину специальным рейсом из Цюриха. Высылка осуществлялась через Польшу, откуда нарушители должны были быть доставлены на Украину наземным транспортом.