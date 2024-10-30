The New York Times: Напавшего на мужа Пелоси приговорили к пожизненному сроку

Tекст: Мария Иванова

Мужчина, который в 2022 году совершил нападение на Пола Пелоси, мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times. Дэвид Депепи, ворвавшийся в дом Пелоси в Сан-Франциско и нанесший удары молотком по голове 82-летнего Пола Пелоси, уже отбывает тюремный срок в 30 лет за попытку похищения и нападение на родственника госслужащего.

Нападение произошло 28 октября 2022 года, когда злоумышленник проник в дом и напал на Пола Пелоси. Мужчина был успешно прооперирован, получив серьезные травмы, включая перелом костей черепа и повреждения правой руки и кистей. Пресс-служба Нэнси Пелоси сразу проинформировала о случившемся, подчеркнув тяжесть нападения.

Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила Депепи обвинения в нападении и покушении на похищение. Также обвинения выдвинули власти Сан-Франциско. Окружной прокурор Брук Дженкинс отметила политическую мотивацию преступления. Однако в суде Сан-Франциско Депепи не признал своей вины ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дэвид Депепи признался полиции в планировании атак на голливудского актера Тома Хэнкса, сына президента США Джо Байдена Хантера и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Между тем полиция Сан-Франциско опровергла слухи о личной связи злоумышленника с супругом Нэнси Пелоси Полом.

Президент Джо Байден сравнил нападение на Пола Пелоси со штурмом Капитолия, обвиняя политических оппонентов в распространении идей, влияющих на людей с неустойчивой психикой.