Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
WSJ: Демократы и республиканцы США согласились игнорировать растущий госдолг
Wall Street Journal: Демократы и республиканцы США согласились игнорировать растущий госдолг
Демократы и республиканцы США решили игнорировать государственный долг, который, по оценке МВФ, достигнет 131,7% ВВП к 2029 году, пишет Wall Street Journal.
По данным газеты, республиканская и демократическая партии США по сути согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны, передает РИА «Новости».
Так, по оценкам Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП, а к 2029 году – 131,7% ВВП.
Во время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.
Редактор издания Джеймс Фриман отметил, что обе партии игнорируют уровень долга времен Второй мировой войны и значительный годовой дефицит, несмотря на отсутствие чрезвычайного положения в стране.
Также Фриман подчеркнул, что победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден сократить затраты по сравнению с обещаниями, данными в предвыборной кампании. Он выразил опасения, что при текущем уровне госдолга США рискуют оказаться в положении, схожем с аргентинским, и добавил, что американцам потребуется не только надежда, но и молитва.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США в первый день нового финансового года, 1 октября, вырос на 204,3 млрд долларов, а в последний день предыдущего года, 30 сентября, он увеличился на 143,3 млрд долларов, таким образом, за сутки долг увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов, и общий объем долга достиг 35,67 трлн долларов.