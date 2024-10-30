WSJ: Демократы и республиканцы США согласились игнорировать растущий госдолг

Wall Street Journal: Демократы и республиканцы США согласились игнорировать растущий госдолг

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, республиканская и демократическая партии США по сути согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны, передает РИА «Новости».

Так, по оценкам Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП, а к 2029 году – 131,7% ВВП.

Во время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.

Редактор издания Джеймс Фриман отметил, что обе партии игнорируют уровень долга времен Второй мировой войны и значительный годовой дефицит, несмотря на отсутствие чрезвычайного положения в стране.

Также Фриман подчеркнул, что победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден сократить затраты по сравнению с обещаниями, данными в предвыборной кампании. Он выразил опасения, что при текущем уровне госдолга США рискуют оказаться в положении, схожем с аргентинским, и добавил, что американцам потребуется не только надежда, но и молитва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США в первый день нового финансового года, 1 октября, вырос на 204,3 млрд долларов, а в последний день предыдущего года, 30 сентября, он увеличился на 143,3 млрд долларов, таким образом, за сутки долг увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов, и общий объем долга достиг 35,67 трлн долларов.