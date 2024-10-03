Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.4 комментария
В Рязанской области похитили школьницу для брака
Три жителя Подмосковья задержаны за похищение 16-летней ради свадьбы в Рязанской области
Три жителя Подмосковья похитили в Рязанской области 16-летнюю девушку с целью ее выдачи замуж за родственника, но были задержаны, а школьница возвращена родителям.
Как сообщает СУСК по Рязанской области, инцидент произошел в городе Рыбное 29 сентября. Три жителя Подмосковья 1985, 1986 и 2008 годов рождения похитили 16-летнюю школьницу, посадив ее в автомобиль против ее воли. Они планировали выдать ее замуж за своего родственника, передает РИА «Новости».
Следственно-оперативным путем местонахождение девушки было установлено в Московской области. Школьницу освободили и вернули родителям. Подозреваемых, задержанных по этому делу, ожидает ходатайство об аресте. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о похищении несовершеннолетней.
СУСК уточняет, что обвиняемым инкриминируется преступление по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающее наказание за похищение человека. В настоящее время следственные действия продолжаются, суд будет рассматривать вопрос о мере пресечения для подозреваемых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Наталью Алешникову, жительницу города Балаково, похитили двое мужчин, которые захватили и ее автомобиль. Вскоре после этого, как сообщалось, тело Алешниковой обнаружили в лесополосе с признаками насильственной смерти.