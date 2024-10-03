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Большой театр начал продавать именные билеты для борьбы со спекулянтами
Большой театр начал продавать только именные билеты по паспорту для борьбы со спекуляцией
С 1 октября 2024 года Большой театр ввел продажу билетов только по документам, удостоверяющим личность, чтобы избежать спекуляций, и предупредил о рисках покупки билетов на стороне.
Как указали в Telegram-канале ГАБТа, с 1 октября 2024 года Большой театр ввел новые правила продажи билетов. Теперь все билеты будут именными, и они могут быть приобретены только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это решение было принято для предотвращения спекуляций на билетах, что является вынужденной и необходимой мерой, говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что при покупке билета на официальном сайте театра bolshoi.ru зритель должен самостоятельно указать свои персональные данные. Важно помнить, что доступ в театр возможен только при совпадении данных на билете с удостоверением личности. В противном случае зритель не будет допущен на спектакль.
Большой театр просит зрителей с пониманием отнестись к нововведениям и приобретать билеты исключительно через официальные каналы – кассы театра и сайт bolshoi.ru. Театр предупреждает, что покупка билетов в других местах может привести к приобретению поддельных билетов, которые не дают права на посещение спектакля, и не несет ответственности за подлинность билетов, купленных с рук или в неофициальных местах.