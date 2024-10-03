Источник: Бизнесмен Коноплев освобожден после перестрелки у офиса Wildberries

Tекст: Алексей Дегтярев

Настоящее имя предпринимателя Коноплева – Идрис Балатбаев, на допросе он заявил о непричастности к делу, сказал собеседник ТАСС.

После освобождения он сразу улетел в Монако. Ему не было предъявлено обвинений.

Согласно этим данным, также из-под стражи был освобожден сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, его процессуальный статус неизвестен.

Ранее Бакальчук заявлял, что глава Чечни Рамзан Кадыров спас ему жизнь, обещав защитить компанию от рейдеров.

В июле глава Кадыров сообщал о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries. После этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла «захват» Wildberries.

В сентябре у офиса Wildberries произошла перестрелка, погибли два человека.