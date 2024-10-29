Экипаж Т-80 в одиночку выбил ВСУ с высоты под Северском

Tекст: Вера Басилая

Член экипаж танка Т-80 из Южной группировки войск Молчанов рассказал, что был уничтожен тактически важный опорный пункт украинских сил под Северском. Он отметил, что их машина шла первой, за ней следовали штурмовики, передает ТАСС.

Танкист пояснил, что опорный пункт находился на высоте с уклоном около 50 метров, откуда велось наблюдение на несколько километров, танк подошел вплотную и «раскопал опорник».

Подойти незаметно было практически невозможно, и экипаж подходил туда дважды, несмотря на плотный огонь противника. Основной задачей было взятие высоты, которую в итоге удалось захватить, а затем штурмовая группа закрепилась на ней.

На пути к цели экипажу пришлось преодолеть минное поле, что удалось благодаря танковому тралу, установленному на Т-80.

Молчанов подчеркнул, что успех операции обеспечили высокая скорость и маневренность танка, а также подготовка и хитрость экипажа.

За мужество экипаж был награжден звездами Героя России.

Ранее российские военнослужащие 80-го гвардейского танкового полка ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР.

До этого экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» израсходовал весь боезапас при штурме Угледара, но остался в бою.