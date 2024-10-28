Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Начальник Генштаба Армении оценил перспективу военной эскалации с Азербайджаном
Ситуация на границах Армении и Азербайджана оценивается как относительно стабильная, и угрозы военной эскалации нет, заявил начальник Генштаба армянских ВС Эдвард Асрян.
«Опасности военной эскалации на данный момент нет», – подчеркнул он в ходе брифинга, передает ТАСС.
Асрян воздержался от комментариев относительно заявления министерства иностранных дел республики о «возможности военной агрессии Азербайджана после проведения COP29 в ноябре в Баку». Он уточнил, что он дает военные оценки ситуации, в то время как МИД занимается военно-политическими вопросами.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «БРИКС плюс» предложил Азербайджану подписать договор о мире после согласования всех принципиальных вопросов. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном станет верным путем к достижению мирного договора.