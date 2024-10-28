Партия Саакашвили обвинила ФСБ России в «государственном перевороте» в Грузии

Политолог назвал условие провала протестов оппозиции в Грузии

Политолог Лукьянов: США и Европа отстанут от Грузии, если власти в Тбилиси проявят твердость

Tекст: Анастасия Куликова

«Реакция Запада на результаты выборов в грузинский парламент вполне предсказуемая», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что взаимная неприязнь между правительством во главе с «Грузинской мечтой» и странами Европы и США формировалась довольно давно.

«Но в последние два года это усугубилось, потому что Тбилиси категорически не хочет вовлекаться в противостояние России и Запада, настаивает на своем праве оставаться в стороне», – уточнил собеседник. При этом такое положение дел не нравится западным странам, поэтому в ход идут те методы и инструменты, которые есть у них в арсенале.

«Так, используется аргумент, мол, грузинское правительство хоронит европейскую перспективу страны. Приостановлены переговоры о вступлении в Евросоюз. Впрочем, это некоторая демагогия, потому что перспективы совершенно не определены, да и никаких реальных переговоров нет. Тем не менее это существовало как этикетка, и сейчас ей помахивают с тем, чтобы надавить на Тбилиси», – указал политолог.

Лукьянов напомнил, что в Грузии есть сегмент общества, который считает европейскую ориентацию и присоединение к евроатлантическим структурам абсолютно безальтернативным выбором. «Нынешние заявления о непризнании выборов, о нарушениях, которые якобы имели место, нацелены на то, чтобы этот пласт населения возбудить, заставить их выйти на улицу и спровоцировать беспорядки. Ведь как только возникает акт применения силы, вся обстановка взвинчивается», – пояснил Лукьянов.

Призывы президента Грузии Саломе Зурабишвили к протестам тоже вполне ожидаемый шаг, считает эксперт. Собеседник отметил, что политик находится в оппозиции по отношению к партии «Грузинская мечта», она «в наиболее радикальном виде представляет собой сторонницу безоглядного присоединения к западной антироссийской коалиции». «До тех пор, пока Зурабишвили остается на посту президента, она будет стараться использовать свой ресурс, чтобы спровоцировать бузу в Грузии», – добавил политолог.

Впрочем, на фоне призыва европейских стран не признавать выборы в грузинский парламент выделяется Будапешт. Виктор Орбан поздравил «Грузинскую мечту», а также собрался посетить Тбилиси с официальным визитом. Однако вес позиции председательствующей в ЕС Венгрии небольшой, указал Лукьянов.

«Венгерский премьер – диссидент. Внутри Евросоюза он олицетворяет некую попытку альтернативного взгляда. Позиция Орбана по выборам в Грузии очень последовательна. Но если в Европе и США все-таки решат разыграть некую карту в Грузии, тот вряд ли он сможет что-то сделать, что-либо противопоставить давлению Запада», – уточнил собеседник.

По его словам, вопрос о том, разыгрывать ли «партию», западными странами окончательно не решен. «Есть ли потенциал? Да, конечно, есть. Какую-то бузу раскачать можно. Все будет зависеть от устойчивости психики и крепости нервов у «Грузинской мечты». Потому что пример Украины 2014 года показывает, что если власть начинает колебаться, как это сделал Виктор Янукович, если начинает давать слабину, идти на якобы переговоры, компромиссы, то ни к чему хорошему это не приводит», – рассуждает политолог.

«До сих пор грузинские власти демонстрировали удивительную твердость. Ожидать от Тбилиси, что он займет настолько последовательную позицию в отстаивании своих интересов, не поддаваясь на давление Запада, было трудно. Весь предыдущий опыт до событий десятилетней давности говорил о другом», – напомнил Лукьянов. Сейчас «Грузинская мечта» ведет себя достаточно уверенно, потому что в партии убеждены: заметное большинство населения на их стороне.

«Если председатель фракции Бидзина Иванишвили и его соратники проявят твердость и будут аккуратными – ведь задача Запада спровоцировать их на серьезное применение насилия – тогда, я думаю, ситуация через какое-то время уляжется. От них отстанут по той причине, что США и Европа увидят бесперспективность своих действий, а тратить слишком много времени и сил на Грузию западные страны не будут», – считает эксперт.

После этого, по прогнозам политолога, отношения Тбилиси с Западом будут постепенно стабилизироваться, потому что они «нужны и той и другой стороне». «Если политики «Грузинской мечты» докажут, что они устойчивы и их не свернешь, США и Европе некуда будет деваться, им придется взаимодействовать с Тбилиси. Хотя, очевидно, процессы так называемой интеграции в евро-атлантический институт зависли, по крайней мере, до той поры, пока «Грузинская мечта» остается у руля», – заключил Лукьянов.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов и призвала граждан собраться на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. «Хочу сказать от лица единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, – я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно. Это равносильно признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России», – заявила она. При этом власти Грузии обвинили президента Зурабишвили во лжи.

Кроме того, парламентарии из Европы и Канады считают, что парламентские выборы в Грузии не были ни свободными, ни честными, и поэтому ЕС не должен признавать их результаты и должен ввести персональные санкции. Заявление подписали Германия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Ирландия, Канада, Украина, Швеция.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Центризбирком Грузии к «расследованию нарушений», которые, как считают в Брюсселе, имели место на выборах в грузинский парламент. «Это необходимый шаг к восстановлению доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ожидает окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ», – говорится в заявлении Борреля.

С подобным комментарием выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами», – сказано в его заявлении. По словам Блинкена, среди нарушений были зафиксированы «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами».

На этом фоне председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил, что член местного органа самоуправления (сакребуло) от правящей «Грузинской мечты», вбросивший бюллетени для голосования на выборах в Марнеули перед телекамерами оппозиционных компаний, задержан. По грузинским законам, фальсификатору грозит до двух лет заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. По словам Шалвы Папуашвили, на выборах всего было «несколько инцидентов», а этот факт считается самым резонансным.

Напомним, выборы в Грузии прошли 26 октября. Согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов после подсчета 99,2% бюллетеней. «Коалиция за перемены» набрала 10,92%, «Сильная Грузия» получила 8,72%, партия «За Грузию» – 7,76%. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заверил, что оппозиция не сможет помешать работе нового парламента.