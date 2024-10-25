Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ

Глава ЦБ Набиуллина заявила об отсутствии замедления инфляции в России

Tекст: Вера Басилая

По словам Набиуллиной, аргументов решения о поднятии ключевой ставки было несколько. Она отметила, что Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились, особенно в устойчивой части экономики, базовая инфляция превысила 9%, что свидетельствует о серьезных инфляционных рисках, передает РИА «Новости».

Эльвира Набиуллина объяснила, что инфляционные ожидания заметно возросли, что потребовало немедленных мер со стороны регулятора.

Ранее Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

Между тем курс рубля на Московской бирже укрепился относительно юаня после этого повышения.