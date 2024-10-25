Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.8 комментариев
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки ЦБ
Глава ЦБ Набиуллина заявила об отсутствии замедления инфляции в России
Инфляция в России не демонстрирует признаков замедления, а базовая инфляция превысила 9%, что повлияло на решение повысить ключевую ставку до 21%, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
По словам Набиуллиной, аргументов решения о поднятии ключевой ставки было несколько. Она отметила, что Банк России не наблюдает признаков замедления инфляции. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились, особенно в устойчивой части экономики, базовая инфляция превысила 9%, что свидетельствует о серьезных инфляционных рисках, передает РИА «Новости».
Эльвира Набиуллина объяснила, что инфляционные ожидания заметно возросли, что потребовало немедленных мер со стороны регулятора.
Ранее Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.
Между тем курс рубля на Московской бирже укрепился относительно юаня после этого повышения.