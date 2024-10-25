Собянин: Продление МЦД в регионы займет до четырех лет

Tекст: Александра Юдина

По его словам, проект продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы начнется в 2025 году и продлится три-четыре года, передает ТАСС.

Мэр заявил, что на первом этапе частота движения поездов до региональных центров возрастет втрое. Проект затронет все четыре действующих диаметра и Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги.

По словам Собянина, планируется приобретение новых поездов и модернизация железнодорожной инфраструктуры.

«Мы выбрали щадящий вариант, учитывая инвестиционную нагрузку на РЖД, чтобы минимизировать капитальные вложения. Работа будет связана с улучшением логистики и системами железной дороги», – пояснил мэр.

Он также отметил, что на следующем этапе проекта частота движения поездов возрастет в шесть раз, что положительно скажется на экономике как Москвы, так и соседствующих с ней регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Москвы решили соединить Московские центральные диаметры с Тверью, Калугой и Тулой.