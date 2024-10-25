Владельцев судна обязали выплатить США 102 млн долларов за катастрофу в Балтиморе

Grace Ocean и Synergy Marine согласились выплатить более 101 млн долларов за обрушение моста в Балтиморе

Tекст: Денис Тельманов

Владельцы и операторы контейнеровоза Dali, врезавшегося в мост в Балтиморе в марте 2024 года, выплатят американским властям более 101 млн долларов, передает ТАСС.

В заявлении Министерства юстиции США указано, что сингапурские компании Grace Ocean Private Limited и Synergy Marine Private Limited достигли соглашения о выплате этой суммы в рамках урегулирования гражданского иска, поданного властями США. Иск был направлен на компенсацию расходов, связанных с ликвидацией последствий обрушения моста имени Фрэнсиса Скотта Ки.



Министерство юстиции охарактеризовало инцидент как «одну из самых страшных транспортных катастроф за последнее время». Выплаченные средства поступят в бюджеты федеральных служб, которые занимаются устранением последствий происшествия.

Ранее Grace Ocean Private Limited уже выплатила около 97 млн долларов для покрытия расходов на предотвращение разлива нефти вследствие столкновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз Dali врезался в мост им. Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе 26 марта, но остался цел. Ремонт моста в Балтиморе оценили в несколько млрд долларов. Судоходный канал в Балтиморе открылся для эксплуатации после завершения ремонтных работ.