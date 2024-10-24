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Путин обратил внимание на проблему таяния ледников
Путин заявил о необходимости решения проблемы таяния ледников
Президент России Владимир Путин во время заседания БРИКС отметил важность проблемы исчезновения ледников, подчеркнув ее актуальность для стран, зависящих от этих источников воды.
Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс» обратил внимание на проблему таяния ледников и доступности пресной воды, передает ТАСС. Он поддержал президента Таджикистана Эмомали Рахмона в вопросе необходимости решения этой проблемы.
«Действительно, для таких стран, как Таджикистан, Киргизстан и других очень многих государств, это очень важная проблема, и она нарастает, потому что ледники тают, а это источник водоснабжения», – указал Путин.
Президент подчеркнул, что проблема нарастает и нуждается в пристальном внимании со стороны международного сообщества. Путин выразил готовность России участвовать в решении этой проблемы, а также подчеркнул важность сотрудничества в рамках БРИКС и других международных организаций. Таяние ледников оказывает значительное влияние на доступность пресной воды, что может привести к серьезным экологическим и социальным последствиям.
На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин предложил противодействовать использованию климатической повестки для устранения конкурентов, призвав развивающиеся страны к объединению усилий. Также он заявил, что доля экологически чистой генерации в энергобалансе России составляет 85%, подчеркнув лидерство страны и отметив, что энергобаланс России является одним из самых «зеленых» в мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная метеорологическая организация сообщила, что из-за повышения температуры на Земле гидрологический цикл стал более ускоренным и непредсказуемым, что привело к засухам и наводнениям.