Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
ФАС выявила картельный сговор в дорожном строительстве
ФАС возбудила дело против воронежских компаний из-за сговора на торгах по дорогам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компаний из Воронежа за картельный сговор на торгах по капремонту дорог, связанных с нацпроектом.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против воронежских компаний ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» по подозрению в нарушении закона о защите конкуренции на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог, передает «Интерфакс». Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах, что может повлиять на условия рынка и цену контрактов.
Компании «СМУ-90» и «Спецдортехника» принимали участие в торгах, связанных с реализацией нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, которые находятся под подозрением, составила более 14,9 млрд рублей. В случае подтверждения вины компаниям грозят серьезные оборотные штрафы, сообщает антимонопольное ведомство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах. ФАС также признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения. Кроме того, служба выявила картельные соглашения на рынке гречки.