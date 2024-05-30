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ФАС выявила сговор продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах
ФАС выявила картельный сговор продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила сговор между продавцами беспроводных наушников на маркетплейсах. Предприниматели координировали цены и искусственно занижали рейтинги конкурентов.
По данным ФАС, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года участники сговора договаривались о синхронном повышении цен в чате мессенджера. «Для вытеснения конкурентов с рынка, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал», – говорится в сообщении, пишет «Коммерсант».
Помимо этого, они искусственно занижали рейтинги других продавцов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов.
На основании сравнительного анализа цен на беспроводные наушники на онлайн-платформах, ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины, участникам соглашения грозит штраф до 15% годовой выручки.
Ранее ФАС России выявила нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компании Wildberries. Маркетплейс навязывал продавцам невыгодные условия договора, в том числе завышенные штрафы и непрозрачные тарифы.