ФАС выявила сговор продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах

ФАС выявила картельный сговор продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах

Tекст: Дарья Григоренко

По данным ФАС, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года участники сговора договаривались о синхронном повышении цен в чате мессенджера. «Для вытеснения конкурентов с рынка, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал», – говорится в сообщении, пишет «Коммерсант».

Помимо этого, они искусственно занижали рейтинги других продавцов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов.

На основании сравнительного анализа цен на беспроводные наушники на онлайн-платформах, ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины, участникам соглашения грозит штраф до 15% годовой выручки.

Ранее ФАС России выявила нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компании Wildberries. Маркетплейс навязывал продавцам невыгодные условия договора, в том числе завышенные штрафы и непрозрачные тарифы.