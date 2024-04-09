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Wildberries получил предупреждение от ФАС за навязывание условий продавцам
Wildberries получил предупреждение от ФАС за навязывание невыгодных условий продавцам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компании Wildberries. Маркетплейс навязывал продавцам невыгодные условия договора, в том числе завышенные штрафы и непрозрачные тарифы.
В ходе проверки ФАС установила, что Wildberries ежедневно менял тарифы на логистические услуги и хранение, что создавало нестабильные условия для работы продавцов, передает ТАСС.
Также маркетплейс взимал несоразмерные штрафы с продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны. Компания ограничивала доступ к контактной информации продавцов. В оферте не были оговорены условия изменения тарифов, штрафных санкций и других важных аспектов сотрудничества.
ФАС выдала Wildberries предупреждение. Маркетплейс должен внести изменения в оферту и прекратить недобросовестные практики. В противном случае ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Ранее ФАС установила, что Wildberries и Ozon захватили 80% рынка маркетплейсов.