Поставщиков металлопроката в России признали виновными в сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала крупнейших поставщиков металлопроката виновными в заключении картельного соглашения, сообщила пресс-служба ведомства.

«На фоне резкого роста цен на металлопрокат, а также в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций, в том числе о повышении цен на строительные материалы, ФАС России провела проверки металлотрейдеров на территории ряда регионов. По результатам анализа полученной информации антимонопольный орган возбудил дело, по итогам рассмотрения которого АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания Красо» признаны нарушившими закон о защите конкуренции», – говорится в сообщении на сайте ФАС.

Отмечается, что организации вступили в антиконкурентный сговор. В течение длительного времени они поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой в примерно 2,7 млрд руб. Компаниям в таком случае грозит оборотный штраф.

Вскоре в отношении ответчиков будут возбуждены административные дела. Организациям также выдано предписание о прекращении противоправных действий.

Помимо этого, решение ФАС и материалы по делу будут направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по статье Ограничение конкуренции, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ФАС в феврале этого года в ходе проверки на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами.