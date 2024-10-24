Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.4 комментария
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с Глобальным Югом
Путин подчеркнул готовность России сотрудничать с Глобальным Югом и Востоком для развития
Россия подтвердила готовность к сотрудничеству с Глобальным Югом и Востоком в целях развития и уважения суверенитета всех народов, заявил Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани.
Россия открыта к сотрудничеству со странами Глобального Юга и Востока для создания лучшего мира, сообщает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин подчеркнул, что «Россия, как и все государства БРИКС, открыта к совместной работе со странами Глобального Юга и Востока по продвижению инклюзивного и устойчивого развития в целях построения лучшего мира». Путин выступил с этой речью на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич», который проходит в Казани.
Президент выразил уверенность в том, что новый мир должен учитывать мнения и интересы каждого народа и уважать их право на суверенное развитие. Это включает признание ценности всех культур, традиций и религий. Путин также подчеркнул важность самобытности народов, что способствует устойчивому развитию и гармонии.
Это заявление подчеркивает стремление России укрепить связи с государствами Глобального Юга и Востока, сотрудничая в различных областях для достижения общих целей. Россия активно участвует в инициативах, направленных на повышение уровня жизни и устойчивое развитие, что подтверждает ее приверженность международному сотрудничеству и диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о стремлении России и стран БРИКС к созданию мира, где уважаются суверенные права каждого народа и признается ценность всех культур и традиций. Он также подчеркнул, что все члены БРИКС едины в стремлении создать более демократическую и многополярную международную систему.