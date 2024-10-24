Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.0 комментариев
Рогов: ВСУ планируют сделать Энергодар безлюдным
Участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, направлены на то, чтобы оставить город без электричества, воды и отопления, вынуждая местных жителей покинуть свои дома и сделав его безлюдным.
Владимир Рогов заявил, что участившиеся обстрелы Энергодара со стороны ВСУ связаны с желанием сделать его безлюдным, передает РИА «Новости». По словам Рогова, украинские военные намеренно атакуют критическую инфраструктуру города, стремясь оставить его жителей без электричества, воды и отопления. Это, по его мнению, является частью стратегии киевского режима по ведению войны против мирных жителей и созданию невыносимых условий для жизни.
Рогов добавил, что подобные действия ВСУ объясняются также попыткой отвлечь внимание от неудач на линии фронта. Он подчеркнул, что уничтожение инфраструктуры Энергодара направлено на вытеснение местного населения и создание «безлюдного города». Обстрелы города, являющегося спутником Запорожской АЭС, становятся все более частыми, что вызывает обеспокоенность среди его жителей и местных властей.
Энергодар, находящийся в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, играет значимую роль в энергетической инфраструктуре региона. Обстрелы города и попытки нарушить его жизнедеятельность могут повлечь за собой серьезные последствия для безопасности и стабильности в Запорожской области.
Ранее ВСУ атаковали автозаправку в Энергодаре, что привело к гибели человека и оставило город без электроснабжения. Кроме того. повреждение теплового узла в Энергодаре из-за атаки беспилотника, повредившего газопровод, усложнит начало отопительного сезона.
До этого аварийное отключение высоковольтной линии оставило Энергодар почти полностью без электроэнергии.