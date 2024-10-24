Лидер РПК Оджалан согласился призвать к разоружению группировки

Hurriyet: Лидер РПК Абдулла Оджалан заявил, что готов призвать группировку к самороспуску

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер «Рабочей партии Курдистана» Абдулла Оджалан заявил о готовности призвать свою группировку сложить оружие, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало после того, как Оджалана впервые за более чем три года посетил родственник в тюрьме. Газета утверждает, что 22 октября турецкие власти разрешили встречу племянника Оджалана, Омера, с лидером РПК, которая длилась около двух часов.

Лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели ранее призвал Оджалана выступить в парламенте с инициативой роспуска РПК и прекращения террористической деятельности. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что это может стать «историческим шансом» для избавления страны от терроризма. По словам колумниста газеты, Оджалан выразил готовность выполнить свой «исторический долг» и призвать РПК сложить оружие. Его племянник, как предполагается, будет заниматься непосредственными контактами с группировкой. Однако газета подчеркивает, что предсказать реакцию членов РПК сложно, поскольку в 2013 году подобный призыв Оджалана не был принят боевиками, и процесс урегулирования был саботирован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Турции Али Ерликая предположил, что за терактом в Анкаре стоят представители Рабочей партии Курдистана, а также сообщил, что количество погибших в результате террористического акта в турецкой столице возросло до пяти человек; на фоне этих событий президент Турции Реджеп Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани.