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Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре
Эрдоган вернется в Турцию после теракта на заводе в предместье Анкары
В результате теракта на территории завода в предместье Анкары погибли пять человек и ранены 22.
Президент Турции Тайип Эрдоган вынужден прервать свой визит в Казань и вернуться в Турцию в четверг утром из-за произошедшего теракта. Об этом сообщил телеканал A haber.
В результате нападения, которое произошло в районе Кахраманказан, погибли пять человек и 22 получили ранения, из которых трое уже выписаны из больницы. Двое террористов, мужчина и женщина, атаковали территорию завода TUSAS в предместье Анкары.
Террористы, прибывшие на угнанном такси, были вооружены автоматами и пистолетами и, согласно сообщениям, имели при себе дополнительные магазины с патронами и взрывчатку. Они привели в действие взрывчатку на въезде и открыли огонь по охране, пытаясь проникнуть на территорию завода.
Телеканал TRT сообщил, что из-за событий в Анкаре Эрдоган не присутствовал на торжественном приеме в Казани, организованном в честь саммита БРИКС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS, в то время как российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.