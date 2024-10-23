Путин предостерег от затягивания процесса создания новой экономической системы

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе своего обращения Путин подчеркнул, что продолжение работы по чужим правилам и платформам лишь увеличит длительность переходного периода, передает ТАСС.

«Стремясь к сотрудничеству, мы все-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями, в том числе и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем Востоке», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику. Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга. На саммите СНГ в Москве в начале октября Путин сообщил, что доля национальных валют в коммерческих операциях между странами – участниками СНГ уже превысила 85%.