Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Президент НБР заявила о важности финансирования проектов БРИКС в нацвалютах
Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, страны Глобального Юга остро нуждаются в финансировании, однако условия его получения часто бывают сложными, передает РИА «Новости».
«Я считаю, что эта встреча БРИКС является очень важной. В настоящий момент страны Глобального Юга очень нуждаются в финансировании, при этом условия его получения довольно сложные. Мы действительно реализовали и направили финансирование на масштабные проекты, но этого недостаточно для удовлетворения всех нужд стран Глобального Юга», – заявила Руссефф.
Президент НБР добавила, что важно поддерживать финансирование в национальных валютах в специальных форматах, что позволит не только финансировать суверенные проекты, но и поддерживать частные инициативы.
Руссефф подчеркнула, что банк привержен этой стратегии, чтобы облегчить доступ к финансированию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал стремление стран БРИКС расширить использование национальных валют в международной торговле.