Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».0 комментариев
Руссефф: Зависимость от финансовых институтов США лишает страны контроля над экономикой
Президент Нового банка развития БРИКС Руссефф: Зависимость от финансовых институтов США лишает страны контроля
Дилма Руссефф, президент Нового банка развития БРИКС, на саммите БРИКС заявила, что финансовая политика США доминирует над национальными политиками других стран, лишая их контроля над экономикой.
На заседании саммита БРИКС в расширенном составе президент Нового банка развития Дилма Руссефф заявила, что финансовая политика Соединенных Штатов оказывает значительное влияние на национальные экономические политики других стран, сообщает ТАСС. По ее словам, это приводит к потере контроля над управлением валютным обменом и экономическим развитием на национальном уровне.
Руссефф подчеркнула, что решения, принимаемые в США, активно проецируются на другие страны, вынуждая их следовать американской политике. В частности, она отметила, что европейская экономика особенно чувствительна к этим изменениям, и в ближайшем будущем роста в этом регионе не предвидится.
Отдельно были выделены страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые, по мнению Руссефф, должны сами нести ответственность за улучшение экономической ситуации в своих регионах. Это заявление стало важным посланием для участников саммита, сосредоточив внимание на необходимости самостоятельного управления экономикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел отдельные беседы с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта на саммите, а также встретился с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга в ходе встречи с Путиным.