Президент Нового банка развития БРИКС Руссефф: Зависимость от финансовых институтов США лишает страны контроля

Tекст: Дмитрий Зубарев

На заседании саммита БРИКС в расширенном составе президент Нового банка развития Дилма Руссефф заявила, что финансовая политика Соединенных Штатов оказывает значительное влияние на национальные экономические политики других стран, сообщает ТАСС. По ее словам, это приводит к потере контроля над управлением валютным обменом и экономическим развитием на национальном уровне.

Руссефф подчеркнула, что решения, принимаемые в США, активно проецируются на другие страны, вынуждая их следовать американской политике. В частности, она отметила, что европейская экономика особенно чувствительна к этим изменениям, и в ближайшем будущем роста в этом регионе не предвидится.

Отдельно были выделены страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые, по мнению Руссефф, должны сами нести ответственность за улучшение экономической ситуации в своих регионах. Это заявление стало важным посланием для участников саммита, сосредоточив внимание на необходимости самостоятельного управления экономикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел отдельные беседы с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта на саммите, а также встретился с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга в ходе встречи с Путиным.