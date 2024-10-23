Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин проинформировал лидеров БРИКС об успехах СВО
Песков: Путин рассказал лидерам БРИКС об успехах российской армии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами Индии, Китая, ЮАР и Египта на саммите БРИКС, подчеркнув положительную динамику российской армии на фронте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ.
Он уточнил, что украинский кризис обсуждался на каждой из встреч, передает ТАСС.
«Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч. Президент дает четкие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования. Отмечая, конечно, нежелание украинской страны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ», – заявил Песков.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.
Также на полях саммита обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине.