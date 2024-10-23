Путин проинформировал лидеров БРИКС об успехах СВО

Песков: Путин рассказал лидерам БРИКС об успехах российской армии

Tекст: Елизавета Шишкова

Он уточнил, что украинский кризис обсуждался на каждой из встреч, передает ТАСС.

«Украина много обсуждалась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента. Как правило, часть, связанная с украинским кризисом, присутствует на повестке дня каждой из встреч. Президент дает четкие оценки нынешнего положения дел и перспектив урегулирования. Отмечая, конечно, нежелание украинской страны вести какие-то переговоры и весьма и весьма положительную динамику на фронте для Вооруженных сил РФ», – заявил Песков.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

Также на полях саммита обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине.