Президент Египта заявил о неспособности существующего миропорядка решать конфликты

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил, что недавние кризисы показали неспособность текущего миропорядка справиться с разрешением конфликтов и подчеркнули его глубокую поляризацию. По словам ас-Сиси, проблемы миропорядка не ограничиваются только политикой и военными аспектами, но также касаются экономики, передает ТАСС.

Ас-Сиси добавил: «Развивающиеся страны сейчас страдают от роста своих долговых обязательств и недостатка финансовых средств для достижения целей устойчивого развития». В связи с этим египетский лидер считает, что мировому сообществу необходимо предпринять меры для помощи таким государствам. Он предложил предоставить им финансирование на льготных условиях и создать механизмы для управления внешним долгом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. На саммите БРИКС Путин поднял вопрос кризиса на Ближнем Востоке, обсуждая его с лидерами стран-участниц, а также в кулуарах с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.