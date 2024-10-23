Песков сообщил о встрече Путина и Мадуро на полях саммита БРИКС

Песков: Путин и Мадуро проведут переговоры на полях саммита БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро намерены провести переговоры на полях саммита БРИКС, сообщает ТАСС. Встреча состоится в среду, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что график Путина включает двустороннюю встречу с Мадуро. На вопрос о запланированной встрече он ответил: «Да, подтверждаю». Переговоры будут проходить в рамках саммита БРИКС, который соберет лидеров крупнейших развивающихся стран.

Ожидается, что на повестке переговоров будут как двусторонние отношения между Россией и Венесуэлой, так и актуальные международные вопросы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

Между тем китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, а первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри подтвердил, что Индия не препятствует расширению БРИКС.