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ФСБ изъяла 41 кг золота у подпольных добытчиков на Урале
ФСБ задержала группу подпольных добытчиков на Урале и изъяла 41 кг золота на 300 млн рублей
Оперативники ФСБ задержали в Челябинской области участников преступной группы, которые занимались незаконной добычей золота, изъяв у них более 40 килограммов ценного металла и оборудование для его добычи.
ФСБ России изъяла 41 кг золота, оцененного в 300 млн рублей, у уральских подпольных добытчиков, передает ТАСС. Представители Центра общественных связей ФСБ сообщили, что задержаны участники межрегиональной преступной группы, которые специализировались на незаконной добыче золота в нескольких российских регионах.
Оперативники обнаружили у задержанных золотые самородки и кустарно изготовленные слитки, а также оборудование для добычи драгоценного металла. Все указанное изъято. По данным следствия, преступная группа сбывала добытое золото в Екатеринбурге.
УФСБ по Челябинской области возбудило уголовные дела по статье, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов в крупном размере. Виновные могут быть наказаны принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие для закрепления доказательной базы и выявления возможных других фактов противоправной деятельности группы.
Ранее в Приморье задержали гражданина Китая при попытке вывоза из России сплава ртути с золотом, спрятанного в ручке чемодана. Также сообщалось, что при прохождении погранконтроля в аэропорту Махачкалы у женщины обнаружили 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных украшений.