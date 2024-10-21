Пожар повредил припортовую инфраструктуру в Одесской области

Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Прогноз необходим для оценки способности Украины исполнять обязательства перед МВФ. То есть, другими словами, это не более чем прогноз последствий для Украины от затягивания конфликта до 2026 года», – объяснил экономист Антон Любич.

По его словам, прогнозы в дальнейшем будут только ухудшаться. «Перспектив для улучшения нет. Главное для Украины уже произошло. Речь о демографической катастрофе, случившейся и вследствие миграции, и по причине гибели значительной части мужского населения», – продолжил аналитик.

«Из текущих факторов, которые окажут системное воздействие на украинскую экономику, можно выделить битву за Красноармейск (Покровск). Утрата населенного пункта фактически лишит украинскую металлургию коксующихся углей, что резко отрицательно повлияет на экономику страны в целом», – спрогнозировал Любич.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

Как обращает внимание РБК со ссылкой на документ, в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, сейчас же это базовый вариант. При негативном сценарии фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года.

Эксперты МВФ считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.