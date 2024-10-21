Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.0 комментариев
Пожар повредил припортовую инфраструктуру в Одесской области
В Одесской области пожар повредил припортовую инфраструктуру после взрывов
Вечером 20 октября в зоне припортовой инфраструктуры Одесской области возник пожар, вызванный серией взрывов, что привело к значительным повреждениям, сообщили местные власти.
В Одесской области зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры, передает ТАСС. Глава региональной администрации Олег Кипер сообщил об этом инциденте. Он уточнил, что на территории припортовой инфраструктуры вечером 20 октября вспыхнул пожар.
Накануне в Одессе была слышна серия взрывов. В связи с этим в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской, Николаевской и Сумской областях прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. В Николаеве бронетанковый завод прекратил работу после российского удара. В Одессе ракетный комплекс «Искандер» уничтожил «ценный груз» для ВСУ.