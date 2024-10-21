  • Новость часаНазначена дата второго тура выборов в Молдавии
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    Россия одерживает моральную победу над США
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    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников
    Большинство молдаван высказалось за вступление страны в ЕС
    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии
    «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» запланировали передать «Ростеху»
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    21 октября 2024, 10:59 • Новости дня

    Пожар повредил припортовую инфраструктуру в Одесской области

    В Одесской области пожар повредил припортовую инфраструктуру после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером 20 октября в зоне припортовой инфраструктуры Одесской области возник пожар, вызванный серией взрывов, что привело к значительным повреждениям, сообщили местные власти.

    В Одесской области зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры, передает ТАСС. Глава региональной администрации Олег Кипер сообщил об этом инциденте. Он уточнил, что на территории припортовой инфраструктуры вечером 20 октября вспыхнул пожар.

    Накануне в Одессе была слышна серия взрывов. В связи с этим в Николаевской и Одесской областях объявлена воздушная тревога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской, Николаевской и Сумской областях прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. В Николаеве бронетанковый завод прекратил работу после российского удара. В Одессе ракетный комплекс «Искандер» уничтожил «ценный груз» для ВСУ.

    20 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине

    Потери ВСУ в зоне Западной группировки составили более 450 военных за сутки

    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ТАСС, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в различных зонах ответственности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В зоне ответственности группировки «Запад» потери составили более 450 военнослужащих. Были отражены три контратаки 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены бронетранспортер М113, пикап, артиллерийская установка Krab и другие военные объекты.

    В зоне ответственности группировки «Север» было нанесено поражение 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, потерявшим до 90 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. В то же время группировка «Днепр» уничтожила два склада с боеприпасами противника, а потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Была уничтожена станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и семь автомобилей.

    Авиация и артиллерия ВС РФ поражали места дислокации наемников и производства беспилотников в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Восток» заняла новые рубежи, нанеся поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих и несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

    Подразделения группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ, что привело к потерям до 460 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М117 производства США и РСЗО «Град». Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 142 украинских беспилотника и пять снарядов HIMARS. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили десятки тысяч единиц военной техники противника.

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    20 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине

    МВФ сообщил о завершении конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года

    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», МВФ опубликовал обновленный прогноз, в котором оценивает завершение вооруженного конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года. В прогнозе отмечается, что эта ситуация негативно скажется на экономике Украины и создаст необходимость в постоянных международных финансовых вливаниях, передает Lenta.ru.

    Эксперты фонда считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    20 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    @ REUTERS/Anton Shynkarenko

    Tекст: Олег Исайченко

    МВФ фактически описал последствия для Украины в случае продолжения конфликта до 2026 года. При этом предпосылок для улучшения прогнозов нет. Если же ВСУ потеряют Красноармейск (Покровск), ситуация для Киева станет еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее МВФ спрогнозировал завершение конфликта в конце 2025 году.

    «Прогноз необходим для оценки способности Украины исполнять обязательства перед МВФ. То есть, другими словами, это не более чем прогноз последствий для Украины от затягивания конфликта до 2026 года», – объяснил экономист Антон Любич.

    По его словам, прогнозы в дальнейшем будут только ухудшаться. «Перспектив для улучшения нет. Главное для Украины уже произошло. Речь о демографической катастрофе, случившейся и вследствие миграции, и по причине гибели значительной части мужского населения», – продолжил аналитик.

    «Из текущих факторов, которые окажут системное воздействие на украинскую экономику, можно выделить битву за Красноармейск (Покровск). Утрата населенного пункта фактически лишит украинскую металлургию коксующихся углей, что резко отрицательно повлияет на экономику страны в целом», – спрогнозировал Любич.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

    Как обращает внимание РБК со ссылкой на документ, в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, сейчас же это базовый вариант. При негативном сценарии фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года.

    Эксперты МВФ считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    20 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Залужный допустил уступку территорий для мира

    Залужный заявил о возможности уступки территорий для урегулирования конфликта

    Залужный допустил уступку территорий для мира
    @ REUTERS/Phil Noble

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.

    Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что территориальный вопрос не является первостепенным для урегулирования конфликта с Россией, отмечает ТАСС. Безопасность и защищенность важнее для Украины, чем территории, подчеркнул он. Залужный также заметил, что в случае, если сосед присвоил часть территории, этот вопрос необходимо будет решить.

    Это заявление, по мнению The Daily Telegraph, представляет собой смену риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель.

    Издание также подчеркнуло, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный допустил возможную мобилизацию женщин из-за затянувшегося конфликта. Он также признал практически невозможным выход Украины из этого конфликта. Ранее Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

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    20 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО

    Министр обороны Франции связал членство Украины в НАТО с новой администрацией США

    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция не против вступления Украины в НАТО, но членство зависит от политики будущей администрации США, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

    Лекорню в интервью газете La Tribune Dimanche выразил мнение, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от политики новой администрации США. Он отметил, что встречался с американским министром обороны Ллойдом Остином, который заявил, что республиканцы и демократы США занимают единую позицию в вопросе поддержки Украины. Это, по мнению Лекорню, и определит будущее Украины в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что вне зависимости от результатов будущих президентских выборов в США, приоритетными для них останутся вопросы, связанные с Китаем. Он считает, что это обстоятельство изменит сложившуюся систему распределения финансовых затрат на НАТО.

    Министр отметил, что европейские страны не должны рассчитывать, что американские налогоплательщики будут продолжать обеспечивать безопасность в Европе, и выразил ожидание от новой Европейской комиссии в вопросе устранения препятствий для европейской оборонной промышленности.

    Накануне дипломатический источник в Европе сообщил французскому изданию Le Monde, что американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

    Коментарии (8)
    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

    Коментарии (18)
    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    21 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области

    В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.

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    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

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    21 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    @ Александр Река/ТАСС

    В Судже Курской области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, поднявших флаг Украины на газовой насосной станции.

    Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.

    «Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.

    Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (2)
    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    20 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Военные власти Польши показали истинное отношение к украинцам

    Министр обороны Польши выразил недовольство поведением украинских беженцев в стране

    Польша выразила недовольство поведением украинцев, избегающих участия в конфликте и ведущих роскошный образ жизни. Поведение граждан Украины вызывает недовольство среди польских граждан. Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев, пишет газета «Взгляд».

    По словам министра, польское общество шокировано тем, что молодые украинцы передвигаются на дорогих автомобилях и проводят время в пятизвездочных отелях. Это вызывает чувство несправедливости среди поляков, которые несут расходы на здравоохранение, образование и социальные пособия для украинцев, а также предоставляют военную и другую помощь, пишет газета «Взгляд».

    Министр отметил, что многие украинские мужчины, спасаясь от мобилизации, остаются в Польше, вместо того чтобы участвовать в боевых действиях.

    Отмечается, что власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не может и дальше поддерживать украинцев, если те не желают активно участвовать в защите своей страны. Такое заявление со стороны польского министра стало одним из первых открытых критических высказываний в адрес украинских беженцев со стороны представителей европейских властей. Это связано с изменением подхода Польши к сотрудничеству с Украиной после прихода к власти нового правительства, ориентированного на Брюссель, но учитывающего национальные интересы Польши.

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    20 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром

    Семь солдат ВСУ, включая командира, попали в плен под Угледаром

    Семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро взяты в плен, включая командира взвода.

    Десять украинских военнослужащих, включая командира, попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР, сообщает ТАСС. В результате трое из них погибли, а семеро, включая командира взвода, взяты в плен.

    По словам источника с места событий, военные, попавшие в плен, были эвакуированы с поля боя, им оказывается вся необходимая помощь. Инцидент произошел неподалеку от Угледара в ходе боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области, захватили разведгруппу ВСУ в этом регионе, а ранее уничтожили еще одну разведгруппу ВСУ.

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    20 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Венгрия назвала военный план Зеленского коммуникативной уловкой

    Венгерский чиновник назвал план Зеленского коммуникационной уловкой ЕС

    Венгрия назвала военный план Зеленского коммуникативной уловкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь Венгрии Золтан Ковач назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского просто коммуникационной уловкой и выразил сомнения в наличии плана у Европы, подчеркнув необходимость мирных переговоров.

    Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в правительстве Венгрии Золтан Ковач заявил, что так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского является всего лишь коммуникационной уловкой. Эти слова прозвучали во время его выступления в программе радиостанции Kossuth в Будапеште, сообщает ТАСС.

    Ковач выразил недоумение по поводу того, какой план в действительности существует у Европы. По его мнению, руководство Евросоюза пытается убедить европейские государства в необходимости поддержки войны. Госсекретарь подчеркнул, что Европа и Америка продолжают надеяться на победу над Россией, но Украина не выигрывает, и военные действия не приведут к прочному миру.

    В связи с этим, Ковач заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь и начать мирные переговоры. Он отметил, что ожидания выиграть у России на поле боя являются нереалистичными, и что устойчивый мир возможен только через дипломатические усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский озвучил «план победы», который включает в себя готовность открыть Западу доступ к стратегическим ресурсам Украины, таким как литий, уран, титан и графит. Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Зеленского свидетельствуют о его готовности передать природные ресурсы Украины западным странам, что может фактически означать «продажу» государства. Также в ЕС посоветовали Зеленскому иметь запасной план на случай изменения политики США.

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