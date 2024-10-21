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МИД: Киевский режим угрожает безопасности Украины
Представитель МИД Полищук: Киевский режим угрожает безопасности Украины и ее граждан
Киевский режим представляет угрозу для Украины и ее граждан, для обеспечения безопасности страны следует вернуться к ее нейтральному, внеблоковому статусу, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Нельзя путать безопасность Украины и благополучие киевского режима», –цитирует РИА «Новости» Полищука.
Дипломат отметил, что лучшая гарантия безопасности Украины состоит в возвращении к истокам ее государственности. Он подчеркнул важность нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса страны.
Полищук заявил, что важно также соблюдать права этнических русских и русскоязычных граждан, обеспечить защиту русского языка и образовательных и языковых прав национальных меньшинств.
Ранее Полищук заявлял, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.
Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.
Между тем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости нейтралитета Украины, подкрепленного международными гарантиями безопасности, как оптимальном решении для предотвращения мировой войны.