Эксперт: Показания датского капитана обостряют расследование диверсии на «Северных потоках»

Эксперт Юшков: Показания датского капитана обостряют расследование диверсии на «Северных потоках»

Tекст: Андрей Резчиков

«Изначально предполагалось, что за диверсией на «Северных потоках» стоят США. Но не было никаких фактов, что США были и исполнителями. Сразу после взрывов говорилось о причастности Норвегии, польских спецслужб и украинских ныряльщиков», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, в случае если показания датского капитана об американских военных кораблях правдивы, то история с расследованием взрывов обостряется, потому что теперь США называют не только заказчиками, но и исполнителями диверсии. «Факт, что кто-то видел американские корабли в Дании за несколько дней до подрывов «Северных потоков» – секретные. Поэтому непонятно, почему сейчас заговорил этот капитан», – акцентировал собеседник.

Юшков, однако, не исключил, что это может быть очередная информационная диверсия вокруг расследования. «Условно говоря, нам подсовывают этого капитана, который, как выяснится в будущем, сумасшедший. Все это может дискредитировать саму версию участия военных западных стран в подрывах «Северных потоков». Поэтому должно быть реальное подтверждение того, что капитан видел корабли и что он свидетель, а не подставное лицо», – подчеркнул спикер.

О том, что возле Дании незадолго до взрывов на «Северных потоках» находились американские военные корабли, говорилось и ранее, напомнил спикер. Даже во время прокладки трубопровода неоднократно происходили подобные инциденты, в том числе с участием подводной лодки и военного самолета.

«Незадолго до того, как трубопроводы были взорваны, там проводились официальные военные учения. Можно предположить, что капитан особо не отличает, были ли это корабли США, Британии или другой страны НАТО. Скорее всего, можно говорить о том, что он увидел просто военные корабли», – добавил Юшков.

Но даже если показания капитана полностью соответствуют действительности, то «фактически это ничего не изменит», США не признают свою вину и не будут выплачивать компенсации. «Никто не скажет, что «Северные потоки» взорвали не дайверы-любители с Украины, а американцы. И так все прекрасно понимают, что произошло – главным бенефициаром являются США. Президент Джо Байден открыто говорил до этих взрывов, что если начнутся боевые действия на Украине, то «Северных потоков» не будет», – добавил эксперт.

Однако в отдаленной перспективе и после окончания СВО России при наличии твердых доказательств причастности к диверсии США будет проще восстановить отношения с Германией и запустить газ по одной из уцелевших ниток газопровода, полагает экономист.

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала расследование датских журналистов о подрывах на газопроводах «Северный поток». Из него следует, что менее чем за неделю до диверсии датский капитан Йон Анкер Нильсен из маленького островного порта Кристиансе обнаружил несколько неопознанных кораблей с выключенными транспондерами. Он отправился к ним со спасательной службой, после чего выяснилось, что это были американские военные корабли. По словам капитана, последние два года его заставляли молчать об увиденном.

«Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат сомневается в том, что слова капитана были учтены в ходе расследования. Она задалась вопросом о том, опрашивали ли его шведские, немецкие и датские следователи и попала ли эта информация в архивы расследования, или же следователи сосредоточились на версии о польско-украинском водолазе.

Кроме того, Захарова отметила, что после заявления капитана Кремль был обвинен в дезинформации датскими СМИ. Она напомнила об угрозах американского президента Джо Байдена уничтожить «Северный поток – 2» и обещаниях дипломата Виктории Нуланд прекратить его работу, ставя под сомнение объективность расследования.

Диверсия на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» была совершена 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем Запад. Москва располагает доказательствами причастности США и Британии к этому подрыву.

Норвегия и Дания не смогли найти виновников преступления. Швеция продолжает свое расследование. В СМИ называлось несколько версий произошедшего. В августе власти Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах газопроводов, среди подозреваемых – украинские граждане, которые могли прикрепить взрывчатку к трубопроводу на дне Балтийского моря.