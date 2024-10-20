Экипаж Ми-28НМ нанес удар по силам и технике ВСУ в Курской области

Tекст: Денис Тельманов

Экипаж российского армейского вертолета Ми-28НМ успешно провел операцию по уничтожению бронетехники и живой силы подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает ТАСС.

По данным Минобороны РФ, удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника.



После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. Затем вертолет успешно вернулся на площадку вылета. Операция была проведена в рамках текущих боевых действий на территории приграничья.

В Минобороны также отметили, что действия экипажа вертолета были высоко оценены, так как операция позволила нейтрализовать существенную угрозу безопасности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52М провели авиаудар по украинским военным в районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, используя авиационные ракеты по разведанным целям, об этом сообщило Минобороны.

Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника.

Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара.