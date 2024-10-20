Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.74 комментария
Вертолет Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по силам и технике ВСУ в Курской области
Экипаж российской армии на вертолете Ми-28НМ успешно уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области, по данным Минобороны РФ.
Экипаж российского армейского вертолета Ми-28НМ успешно провел операцию по уничтожению бронетехники и живой силы подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает ТАСС.
По данным Минобороны РФ, удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника.
После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. Затем вертолет успешно вернулся на площадку вылета. Операция была проведена в рамках текущих боевых действий на территории приграничья.
В Минобороны также отметили, что действия экипажа вертолета были высоко оценены, так как операция позволила нейтрализовать существенную угрозу безопасности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52М провели авиаудар по украинским военным в районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, используя авиационные ракеты по разведанным целям, об этом сообщило Минобороны.
Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника.
Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара.