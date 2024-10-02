HAL начала выпуск двигателей для Су-30МКИ в Индии

HAL произвела первый двигатель AL-31FP для Су-30МКИ по новому контракту с Минобороны Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый двигатель был передан ВВС и изготовлен на заводе Sukhoi Engine Division в Одише, передает ТАСС. Контракт на сумму 3,1 млрд долларов был подписан 9 сентября 2024 года и предусматривает полный цикл производства 240 двигателей в течение восьми лет.

Индийское оборонное ведомство отметило, что этот шаг демонстрирует компетентность HAL в производстве авиационных двигателей и стремление к оснащению ВВС Индии современным оборудованием. Завод Sukhoi Engine Division освоил передовые технологии и создал инфраструктуру, отвечающую мировым стандартам.

Для удовлетворения потребностей ВВС Индии требуется 950 новых двигателей для Су-30МКИ. Переоснащение этих истребителей новыми двигателями, произведенными по российской лицензии, проходит в рамках программы модернизации до уровня истребителей пятого поколения. Это позволит продлить срок их эксплуатации до 2055 года и оснастить самолеты новейшими радарами, авионикой, системами взаимодействия с беспилотниками и дальнобойным оружием, включая ракеты «воздух – воздух» Astra с дальностью 350 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская и индийская стороны ведут переговоры о расширении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц. В продолжение этого, Индия приступила к программе модернизации этих истребителей с бюджетом 7,5 млрд долларов, активно привлекая частный сектор. На фоне этих событий индийская компания Solar Industries India Limited успешно разработала и испытала 125-килограммовую авиабомбу, адаптированную для применения на Су-30МКИ.