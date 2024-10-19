Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.23 комментария
В Сербии сочли оскорблением отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица
Вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал отсутствие России на мероприятии в честь освобождения Аушвица нарушением исторической правды и оскорблением жертв, подчеркнув значимость участия страны-освободителя.
Научная конференция на тему освобождения Белграда и Сербии во Второй мировой войне открылась в представительстве Россотрудничества в Белграде, передает РИА «Новости».
На мероприятии Вулин заявил о важности участия России в годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Сербский вице-премьер подчеркнул, что отсутствие российской стороны на мероприятии является нарушением исторической правды и недопустимым оскорблением памяти жертв.
Он отметил, что освобождение концлагеря советскими войсками не может игнорироваться политикой современного правительства Польши.
В ходе выступления вице-премьер также обозначил, что переписывание истории Второй мировой войны помогает Западу избежать ответственности за совершенные преступления.
«Мы, сербы и русские, не должны допускать, чтобы история переписывалась на наших глазах», – заявил Вулин.
Он подчеркнул, что говоря о «нацистской Германии» или «фашистской Италии», мы оказываем Западу услугу, которая позволяет им представить преступления как деяния определенной группы людей, а не официальных государств.
В заключение Вулин отметил, что Германия и Италия несут ответственность за действия, совершенные их гражданами и государственными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша не пригласила представителей России на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе 2025 года.