Tекст: Александра Юдина

Научная конференция на тему освобождения Белграда и Сербии во Второй мировой войне открылась в представительстве Россотрудничества в Белграде, передает РИА «Новости».

На мероприятии Вулин заявил о важности участия России в годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Сербский вице-премьер подчеркнул, что отсутствие российской стороны на мероприятии является нарушением исторической правды и недопустимым оскорблением памяти жертв.

Он отметил, что освобождение концлагеря советскими войсками не может игнорироваться политикой современного правительства Польши.

В ходе выступления вице-премьер также обозначил, что переписывание истории Второй мировой войны помогает Западу избежать ответственности за совершенные преступления.

«Мы, сербы и русские, не должны допускать, чтобы история переписывалась на наших глазах», – заявил Вулин.

Он подчеркнул, что говоря о «нацистской Германии» или «фашистской Италии», мы оказываем Западу услугу, которая позволяет им представить преступления как деяния определенной группы людей, а не официальных государств.

В заключение Вулин отметил, что Германия и Италия несут ответственность за действия, совершенные их гражданами и государственными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша не пригласила представителей России на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе 2025 года.