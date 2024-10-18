Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Путин: БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было
Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку мнению, что БРИКС – «не антизападное объединение, а просто незападное».
«Что отличает БРИКС от очень многих других международных организаций? БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было. Очень хорошо, сказал премьер-министр Индии. Он сказал, что БРИКС – это не антизападное объединение. Оно просто незападное. Вот это очень важно. В этом большой смысл есть. То есть БРИКС никому себя не противопоставляет. Это объединение государств, которые вместе работают исходя из общих ценностей, общего видения развития, из принципа, самое главное, учета интересов друг друга. Вот на этой базе мы и будем работать в Казани», – отметил российский лидер на встрече со СМИ стран БРИКС, передает ТАСС.
В пятницу Путин встретился с представителями ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита в Казани и обсудил актуальные темы сотрудничества, включая роль новых членов объединения.