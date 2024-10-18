Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
PAP: Экс-президент Польши планировал поддержать чеченских сепаратистов в 1990-е
PAP: Экс-президент Польши Валенса признался в планах поддержать чеченских сепаратистов в 1990-е годы
Экс-президент Польши Лех Валенса признался, что в 1990-е годы хотел оказать поддержку чеченским сепаратистам, однако его планы были пресечены Соединенными Штатами.
Как пишет PAP, Валенсу лично отговорила от этих намерений бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, передает ТАСС.
Выступая на Европейском форуме новых идей в Сопоте, Валенса заявил: «Я хотел разорвать Россию на части, но американцы меня остановили. Мадлен Олбрайт приехала ко мне и сказала: «Господин президент, ни шагу дальше, иначе весь мир взлетит на воздух»».
Валенса руководил Польшей с 1990 по 1995 год, и его высказывания касаются периода после его президентства, когда он уже не занимал официальных постов, но продолжал активно участвовать в политических обсуждениях. В своей речи он отметил важность сдержанности в международной политике и подчеркнул роль США в предотвращении глобального кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что Польша планирует нанести удар по Петербургу в случае конфликта с Россией.