PAP: Экс-президент Польши Валенса признался в планах поддержать чеченских сепаратистов в 1990-е годы

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет PAP, Валенсу лично отговорила от этих намерений бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, передает ТАСС.

Выступая на Европейском форуме новых идей в Сопоте, Валенса заявил: «Я хотел разорвать Россию на части, но американцы меня остановили. Мадлен Олбрайт приехала ко мне и сказала: «Господин президент, ни шагу дальше, иначе весь мир взлетит на воздух»».

Валенса руководил Польшей с 1990 по 1995 год, и его высказывания касаются периода после его президентства, когда он уже не занимал официальных постов, но продолжал активно участвовать в политических обсуждениях. В своей речи он отметил важность сдержанности в международной политике и подчеркнул роль США в предотвращении глобального кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что Польша планирует нанести удар по Петербургу в случае конфликта с Россией.