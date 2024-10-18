Путин назвал Москву одним из самых прекрасных городов мира

Путин заявил, что плата за спорт не позволила бы ему стать мастером спорта СССР

Путин: Если бы в свое время за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта

Tекст: Ольга Иванова

«Люди, с которыми я общаюсь, спортсмены наши, хоккеисты выдающиеся мне с горечью говорят: на «подкатку» не пришел мальчишка, денег за подкатку так называемую не заплатил – все, на площадку не выпускают. Я говорю: а как же, все заинтересованы в том, чтобы результаты были? Да, заинтересованы – но в получении денег за подкатку больше заинтересованы, и не выпускают на площадку, вот и дело с концом», – рассказал Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.



По его словам, в современных условиях люди должны и могут соучаствовать в софинансировании. «Но меру надо знать во всем. У нас подчас меры никто, краев не чуют и не чувствуют, вот в чем все дело», – подчеркнул президент.



«Я вам честно скажу: если бы в свое время, когда я активно спортом занимался, вот так бы за все приходилось платить, я никогда бы не выполнил норматив мастера спорта Советского Союза по самбо и никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по дзюдо. Это не такое уж выдающееся достижение, как у многих находящихся здесь, в этом зале, – мастер спорта Советского Союза – ну, кое-что. Но я бы не выполнил норматив такой, если бы за все надо было платить, как сегодня в некоторых случаях. В моей семье не было лишней копеечки, чтобы за все платить. Надо с этим разобраться как следует», – заявил Путин.

«В отношении детей из малообеспеченных и многодетных семей никаких так называемых взносов быть не должно, не может быть. Особенно когда речь идет о выполнении нормативов, разрядов», – добавил глава государства. По его словам, государству хватит денег на то, «чтобы обеспечить самое главное».

«Нужно уходить от избыточного финансирования со стороны граждан, неоправданного. Мы обязаны поддерживать тех, кто уже выбрал спорт», – отметил Путин.







Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил на презентации новых спортивных объектов, где подчеркнул важность улучшения доступности спортивных занятий для граждан, а также отметил необходимость развития инфраструктуры для массового спорта.