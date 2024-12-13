Польша пообещала разрешить Украине открыть консульство в Познани

Глава МИД Польши Сикорский после закрытия российского консульства в Познани пообещал разрешить открыть там украинское

Tекст: Антон Антонов

«Если будет обращение украинской стороны с просьбой дать согласие на работу консульства в Познани, то такое разрешение будет дано», – заявил Сикорский.

Министр уточнил, что украинская сторона должна будет согласовать место размещения консульства с городскими властями Познани, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны, российское консульство официально прекратило свою деятельность 28 ноября. Польша грозит закрыть все российские консульства, если обвинения в поджогах, якобы совершенных по заданию российских спецслужб, подтвердятся. Россия в ответ закрыла польское генконсульство в Петербурге.

Сикорский заявил, что Польша готова рассмотреть возможность передачи Украине здания генконсульства России в Познани. Украинский МИД уже выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России.