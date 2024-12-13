Польша пообещала разрешить Украине открыть консульство в Познани

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    В освобождении Покровска России поможет зима
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    В Госдуме рассказали об удалении с маркетплейсов «освежителей для мозга»
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    Захарова предложила НАТО изымать пенсии бывших генсеков
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

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    13 декабря 2024, 04:53 • Новости дня

    Польша пообещала разрешить Украине открыть консульство в Познани

    Глава МИД Польши Сикорский после закрытия российского консульства в Познани пообещал разрешить открыть там украинское

    Tекст: Антон Антонов

    Польша готова разрешить открытие консульства Украины в Познани, где ранее было закрыто генеральное консульство России, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Если будет обращение украинской стороны с просьбой дать согласие на работу консульства в Познани, то такое разрешение будет дано», – заявил Сикорский.

    Министр уточнил, что украинская сторона должна будет согласовать место размещения консульства с городскими властями Познани, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны, российское консульство официально прекратило свою деятельность 28 ноября. Польша грозит закрыть все российские консульства, если обвинения в поджогах, якобы совершенных по заданию российских спецслужб, подтвердятся. Россия в ответ закрыла польское генконсульство в Петербурге.

    Сикорский заявил, что Польша готова рассмотреть возможность передачи Украине здания генконсульства России в Познани. Украинский МИД уже выразил желание получить в пользование здание бывшего генконсульства России.

    12 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    Группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой во время провальной контратаки
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих 110-й отдельной бригады ВСУ сдалась в плен бойцам группировки «Восток» в районе Благодатного, а при контратаке погибли 28 человек.

    В окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток», передает ТАСС. Пленные сообщили, что командование отправило их в контратаку вместе с бойцами 48-й инженерной бригады.

    По словам одного из сдавшихся, им была поставлена задача захватить окраину населенного пункта и дождаться штурмовых групп. Однако, по их словам, вместо выполнения приказа они предпочли сдаться: «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», – заявил один из захваченных военных.

    По информации, предоставленной сдавшимися, в результате неудачной контратаки погибло 28 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о том, что бывшие военные вооруженных сил Украины воюют за Вооруженные силы России. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик информировал о возможной переброске Киевом иностранных морпехов для усиления позиций в Великой Новоселке. Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке.

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    12 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею, заявил в интервью газете Folha de S.Paulo. премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.

    Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».

    Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Гросси назвал цель атаки по инспекторам МАГАТЭ на ЗАЭС

    Гросси: Атаковавшие машину МАГАТЭ хотели запугать экспертов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нападение на автомобиль МАГАТЭ по дороге к Запорожской атомной электростанции указывает на планы нападавших нанести ущерб экспертам агентства или запугать их, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

    «Было четкое намерение нанести нам ущерб или запугать нас», – цитирует Гросси РИА «Новости».

    Гросси отметил, что в составе конвоя находились три украинских транспортных средства и автомобиль МАГАТЭ, однако именно автомобиль агентства подвергся нападению.

    Инцидент произошел 10 декабря, когда Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по транспортным средствам, используемым для перевозки персонала агентства. Нападение произошло на территории, подконтрольной Украине.

    Сам Гросси сообщал, что атака велась с беспилотника, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения.

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    12 декабря 2024, 14:49 • Новости дня
    Ермак заявил о неготовности Украины к переговорам с Россией

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Украины к диалогу с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, подчеркнув необходимость укрепления позиций страны.

    Ермак подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна стать сильной, чтобы вести разговор с Россией на равных условиях. Он выразил уверенность в том, что только в этом случае диалог будет конструктивным и выгодным для обеих сторон, сообщает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, несмотря на предложенные условия, озвученные президентом Владимиром Путиным.

    Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.

    В то же время, по словам избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией.

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    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 20:04 • Новости дня
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским властям следует организовать гуманитарный коридор, чтобы мирные жители с оккупированных ВСУ территорий Курской области могли покинуть опасные зоны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «По моим данным, они [мирные жители на оккупированных территориях], как правило, находятся в подвальных помещениях домов или в разрушенных домах. Там, по моим данным, нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций», – цитирует Москалькову ТАСС.

    Она пояснила, что обратилась к киевскому режиму с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место. Омбудсмен выразила надежду, что переговоры завершатся конкретными действиями украинской стороны для спасения людей в Курской области.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Москва передала Киеву тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76 в Белгородской области.

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    12 декабря 2024, 14:32 • Новости дня
    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных

    Российские войска освободили Новоивановку в Курской области

    ВСУ за время вторжения в Курскую область потеряли более 40 тыс. военных
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики за все время вторжения в Курскую область потеряли свыше 40 тыс. человек и значительное количество техники, сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка.

    ВСУ потеряли более 40 060 военнослужащих, 236 танков, 175 БМП, 123 БТР, 1251 боевую бронированную машину и 1115 автомобилей за весь период боевых действий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Артиллерия противника также понесла значительные потери: 308 орудий и 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 установок HIMARS и шесть MLRS производства США.

    В последние сутки подразделения группировки войск «Север» освободили село Новоивановка и поразили формирования ВСУ в ряде других населенных пунктов. Авиация и артиллерия атаковали цели в населенных пунктах как на территории Курской области, так и в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, а также уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета.

    В предыдущие сутки ВС России на Курском направлении освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области.

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    12 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского

    Стало известно о намерении будущего главы ФБР США Пателя расследовать действия Зеленского

    Стало известно о планах будущего главы ФБР провести расследование против Зеленского
    @ Luis Villegas/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущий директор ФБР Кэш Пател заявил о планах расследовать действия президента Украины Владимира Зеленского после вступления в должность, чтобы выяснить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

    Пател сообщил в подкасте Kash's Corner о планах провести расследование против Зеленского. Как пишет Lenta.ru, Пател намерен выяснить, как Киев расходовал деньги американских налогоплательщиков и не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения дальнейшей помощи от Вашингтона.

    Пател выразил мнение, что Зеленский предоставил недостоверные сведения об обстрелах Польши, когда на территорию страны НАТО залетела ракета. Президент Украины обвинил в этом Россию, однако позже выяснилось, что это был украинский боеприпас.

    В связи с этим будущий глава ФБР считает, что доверять Зеленскому и передавать ему миллиарды долларов помощи США следует с осторожностью, требуя детальных отчетов о расходах.

    Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Кэша Патела на пост главы ФБР, отметив его заслуги в борьбе с коррупцией и защитой американских интересов.

    Также сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отмены 20-миллиардного кредита Украине, который США выделили, путем снятия санкций с замороженных активов России.

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    12 декабря 2024, 06:37 • Новости дня
    Опубликованы кадры освобождения Дарьино в Курской области

    Минобороны России показало кадры освобождения Дарьино в Курской области

    Опубликованы кадры освобождения Дарьино в Курской области
    @ кадр из видео tvzvezda.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На видеозаписи, предоставленной Минобороны России, показаны кадры освобождения тульскими десантниками села Дарьино в Суджанском районе Курской области.

    Дарьино дает возможность «контролировать подходы к другому населенному пункту, являющемуся плацдармом для действий наших войск на правом берегу», передает ТАСС.

    В ведомстве сообщили, что Дарьино освобождала «штурмовая рота гвардейского парашютно-десантного полка тульского соединения». Тульские десантники взяли под контроль дамбу, соединяющую правый и левый берега реки Снагость. Стремительная атака была поддержана огнем артиллерии и беспилотниками.

    На кадрах с беспилотников, предоставленных военным ведомством, запечатлено уничтожение украинских солдат, а также водружение российскими военными флагов России и воздушно-десантных войск.

    «Противник был очень серьезный. Мы просто переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться», – рассказал командир штурмовой группы с позывным Мамет. Он сообщил, что «двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной», передает «Звезда».

    После зачистки домов и прилегающей территории ВСУ были выбиты из основного опорного пункта, который оборудовали в здании почты. ВСУ отошли и «окопались», но их позиции сровняли с землей артиллеристы и операторы ударных БПЛА. Несколько суток ВСУ пытались вновь захватить Дарьино, но украинские атаки были отбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в приграничной зоне Курской области движется к своему финалу.

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    12 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    Российские войска освободили Зарю в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки установила контроль над селом Заря в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России.

    В зоне действия этой группировки поражены живая сила и техника ВСУ, отражены девять контратак украинских штурмовиков, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В районе ответственности группировки украинская армия потеряла до 390 военнослужащих, танк, два автомобиля и несколько единиц артиллерийских установок, включая польскую Krab и «Мста-Б». Уничтожены гаубицы и самоходные установки в районах Дзержинска, Щербиновки и других населенных пунктов.

    На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям украинской теробороны в районе Волчанска. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих.

    В районах действий группировок «Запад» и «Южная» ВСУ также понесли значительные потери. В Харьковской области и ДНР уничтожены множество военной техники и склад боеприпасов. В зоне действия группировки «Запад» ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, в зоне действия «Южной» группировки – до 295 военнослужащих.

    Ранее ВС России установили контроль над населенным пунктом Желтое в Донецкой народной республике. До этого подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    12 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку беспилотника и ранение четырех бойцов в Грозном

    Кадыров пообещал отомстить за атаку БПЛА в Грозном
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Подобные попытки только укрепляют веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом, атака БПЛА не останется без ответа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров пообещал в Telegram-канале ответить киевскому режиму за атаку беспилотника на Грозный. По его словам, подобные атаки лишь укрепляют веру в победу и желание расправиться с врагом. Он подчеркнул, что резерв из 84 тыс. добровольцев и бойцов из Чеченской Республики готов по первому приказу выдвинуться на передовую.

    Глава республики добавил, что сохранение безопасности в регионе для него принципиально важно и он не позволит «наркоманам, шайтанам или сатанистам» воплощать свои идеи.

    «Мы это так не оставим! И только за этих четырех раненых мы положим 400 укронатовцев», – заявил Рамзан Кадыров.

    Ранее Кадыров заявлял, что БПЛА был сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном, ранены четыре бойца.

    До этого украинский БПЛА атаковал центр Грозного, удар пришелся на автозаправку и крышу казармы полицейского полка, в результате чего пострадали мирные жители.

    Кадыров также сообщал о гибели украинских пленных в результате атаки дрона на Российский университет спецназа в Чечне.

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    12 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Российские войска заняли несколько высоток в Курахово

    Рогов: Российские войска улучшили позиции в Курахово, заняв многоэтажные здания

    Российские войска заняли несколько высоток в Курахово
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боев в Курахово российские войска заняли несколько многоэтажных зданий, улучшив свои позиции, однако район городского совета остается под контролем украинских сил.

    Российские войска улучшили свои позиции в городе Курахово Донецкой народной республики, заняв несколько многоэтажных зданий, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов. Он отметил, что в ходе боев российские силы продвинулись вперед, однако городская администрация пока остается под контролем ВСУ.

    Рогов уточнил, что бои продолжаются в районе городского совета Курахово. По его словам, украинские подразделения отошли частично в промзону, что позволяет российским войскам продвигаться по переднему краю. Однако, несмотря на продвижение, городская администрация пока не захвачена российскими силами.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись до здания городского совета в западной части Курахово.

    Ранее российские войска вошли  в село Шевченко в ДНР, что западнее Курахово, где продолжаются ожесточенные бои.

    Накануне Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово.

    Российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахово в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

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    12 декабря 2024, 07:33 • Новости дня
    В ОБСЕ заявили о намерениях подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

    Спецпредставитель ОБСЕ Петр Мареш намерен курировать проекты по подготовке Украины к ЕС и НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    ОБСЕ приступит к реализации более 20 проектов по подготовке Украины к вступлению в ЕС и НАТО, заявил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш.

    Мареш заявил, что будет заниматься подготовкой Украины к вступлению в ЕС и НАТО, пишут «Известия».

    Мареш подчеркнул, что его роль не включает поставку ракет или F-16 и Abrams, но будет подготавливать Киев к будущему партнерству и членству в ЕС и НАТО».

    Мареш также отметил, что будет курировать более 20 проектов, которые востребованы украинской стороной.

    Россия неоднократно выражала свое несогласие с расширением ЕС и НАТО в сторону Украины, рассматривая это как угрозу своей безопасности.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий, которые находятся под контролем Киева, хотя формально приглашение в альянс должно охватывать всю Украину в границах 1991 года.

    Зеленский также настойчиво попросил Дональда Трампа поддержать вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО.

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    12 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Рютте: Россия восстанавливает силы быстрее, чем ожидалось

    Генсек НАТО Рютте: Россия восстанавливает силы быстрее, чем ожидалось

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона восстанавливается значительно быстрее, чем ожидал Североатлантический альянс, заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте.

    Россия, несмотря на усилия украинских союзников НАТО, значительно преуспевает в восстановлении своих военных возможностей и эффективно учится на предыдущих ошибках, сказал генсек, передает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что Китай производит вооружения в пять-шесть раз быстрее, чем США. Эти обстоятельства, по его мнению, вынуждают НАТО рассмотреть необходимость срочной милитаризации европейской промышленности и увеличения военных расходов стран-участниц альянса.

    Ранее источники сообщали, что на встрече в Брюсселе главы МИД стран НАТО обсуждали поставки оружия Киеву, а также гарантии безопасности для Украины, которые не будут «провоцировать Россию».

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