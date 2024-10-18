Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Стало известно о начале госиспытаний ракетоносца «Князь Пожарский»
Атомный ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А проходит госиспытания
Атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский», принадлежащий к проекту 955А «Борей-А» и построенный на заводе «Севмаш», начал этап государственных испытаний после завершения заводских ходовых тестов.
Атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский», построенный по проекту 955А «Борей-А» на заводе «Севмаш», приступил к государственным испытаниям, сообщает ТАСС. Источник, близкий к Военно-морскому флоту России, отметил, что судно успешно завершило заводские ходовые испытания и теперь проходит следующий этап проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМФ России получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подводную лодку «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М». Также сообщалось, что 12 кораблей, включая корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота до конца 2024 года.