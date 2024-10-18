Стало известно о начале госиспытаний ракетоносца «Князь Пожарский»

Ростех: Ракету «Изделие 305» ни разу не подавили средствами РЭБ в зоне СВО

Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» для средств РЭБ в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ракета «Изделие 305», разработанная Конструкторским бюро машиностроения (КБМ), успешно действует в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. По данным Ростеха, за все время ее использования средства радиоэлектронной борьбы противника ни разу не смогли подавить ее канал управления, и ракета всегда точно поражает цель. Это делает ее одним из самых удачных видов управляемого вооружения армейской авиации.

Ракета обладает высокой точностью и гибкостью применения, оснащена мощной боевой частью, что позволяет эффективно уничтожать широкий спектр целей, включая бронетехнику и различные сооружения. Одной из ключевых особенностей «Изделие 305» является высокая степень защиты от радиоэлектронных помех. Для управления ракетой используются несколько режимов, включая «выстрелил – забыл», при котором система самонаведения захватывает цель до пуска.

Основное применение ракеты «Изделие 305» осуществляется с вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, что позволяет минимизировать риск ответной атаки благодаря дальности полета до 14,5 тыс. метров. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения. Она способна развивать скорость до 230 м/с и предназначена для уничтожения как инженерных сооружений, так и основных боевых танков.

Высокоэффективные ракеты «Изделие 305», применяемые в том числе с вертолетами Ка-52М, представляют серьезную угрозу для вооруженных сил Украины, говорилось в статье Forbes. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий.