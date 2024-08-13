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Главком ВМФ назвал сроки получения флотом АПЛ «Князь Пожарский» и «Архангельск»
Моисеев: ВМФ России получит две АПЛ «Князь Пожарский» и «Архангельск» до конца 2024 года
ВМФ России получит до конца 2024 года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский» проекта 955А (шифр «Борей-А») и многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) «Архангельск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), сообщил в ходе форума «Армия-2024» главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.
По его словам, передача ВМФ АПЛ «Архангельск» и АРПКСН «Князь Пожарский» закончился до завершения 2024 года, передает ТАСС.
«Сомнений в этом нет», – сказал Моисеев.
Он добавил, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» Северного флота выйдет в море на испытания осенью 2024 года, передача ВМФ планируется на 2025 год.
Ранее Моисеев сообщил, что 12 кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2024 года.