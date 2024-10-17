Ганчев: Запад разрешил Киеву удары вглубь России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на Западе уже принято решение разрешить Киеву наносить удары вглубь России с использованием дальнобойного оружия НАТО, передает РИА «Новости».

«Думается, что это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения», – заявил Ганчев.

По его мнению, западные страны разрабатывают механизмы для передачи этой техники Украине, чтобы усилить ее военные возможности в конфликте с Россией.

Ганчев выразил уверенность, что официальное заявление о разрешении ударов вглубь России может появиться в ближайшее время.

Ранее на встрече в Лондоне премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили военные потребности Украины, при этом Британия подтвердила свою позицию по поводу права Украины наносить удары по территории России, но запрет на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь России остался в силе.

Также сообщалось, что после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.