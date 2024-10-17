Япония в сентябре увеличила импорт зерна из России в десять раз

Tекст: Вера Басилая

Япония значительно увеличила импорт зерна из России в сентябре, этот показатель вырос почти в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рост на 998%. Также наблюдается увеличение импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) на 11,7%, передает РИА «Новости».

В то же время Япония существенно сократила импорт угля на 34,2% и уменьшила закупки железа и стали на 81%, а цветных металлов на 353%. Рост импорта также зафиксирован в категориях овощей и рыбы, которые увеличились на 100 и 21,6% соответственно.

Экспорт Японии в Россию в сентябре также увеличился, достигнув роста на 98,5% и составив 33,3 млрд иен, что эквивалентно 223,6 млн долларов. Общий объем импорта из России возрос на 2,8%, составив 65,3 млрд иен, или 438,5 млн долларов.

Президент России Владимир Путин заявлял о готовности России поддерживать аграрный сектор, подчеркивая его значимость для экономики страны.

Глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что Россия увеличила экспорт агропродукции до 43,5 млрд долларов.

