Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть умеренно выросли на данных API о снижении запасов в США

Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.37 растет на 0,27% – до 74,42 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,31%, до 70,61 доллара, передает РИА «Новости».

В ночь на четверг API опубликовал оценку запасов нефти в США. По его данным, коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 11 октября, уменьшились на 1,58 млн баррелей, хотя эксперты ждали роста на 2,3 млн баррелей.

Аналитики также продолжают оценивать опубликованный ранее доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое сохранило прогноз мировой добычи на этот год: ожидается роста на 660 тыс. баррелей в сутки, до 102,9 млн баррелей в сутки.