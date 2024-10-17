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    Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины
    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике
    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным
    Юрист назвал проверенные способы разорвать брачный контракт
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине
    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного
    Врачей и учителей предложено исключить из списка профессий для выдачи ВНЖ
    В Москве лишили гражданства двоих не вставших на воинский учет мигрантов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    10 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

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    17 октября 2024, 08:19 • Новости дня

    Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

    Мировые цены на нефть умеренно выросли на данных API о снижении запасов в США

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов сырья в США.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.37 растет на 0,27% – до 74,42 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,31%, до 70,61 доллара, передает РИА «Новости».

    В ночь на четверг API опубликовал оценку запасов нефти в США. По его данным, коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 11 октября, уменьшились на 1,58 млн баррелей, хотя эксперты ждали роста на 2,3 млн баррелей.

    Аналитики также продолжают оценивать опубликованный ранее доклад Международного энергетического агентства (МЭА), которое сохранило прогноз мировой добычи на этот год: ожидается роста на 660 тыс. баррелей в сутки, до 102,9 млн баррелей в сутки.

    16 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин поручил правительству активно готовиться к зимнему сезону

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил активно готовиться к зимнему периоду.

    «К зиме готовимся активно. Надеюсь, что все будет сделано. Работа большая на самом деле по стране», – заявил российский лидер на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания с докладом выступил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он сообщил, что отопительный период начался в 72 регионах России. «В целом к зиме готовы 6896 тыс. многоквартирных домов, или 98,9%, объекты социальной культуры, социальной сфере подготовлены на 98%. Подготовлено 98,9% объектов коммунальной инфраструктуры: 71,5 тыс. котельных, 160 тыс. километров тепловых сетей, 680 тыс. сетей водоснабжения и водоотведения. Запасы топлива сформированы в необходимом объеме. Работы продолжаются, и на подготовку к отопительному сезону регионы страны из своих ресурсов уже направили 241 млрд рублей», –  сообщил глава Минстроя.

    По его словам, на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов также продолжается подготовка к зиме: Донецк подготовлен к зиме на 97%, Луганская республика – на 98%, Запорожская область – на 95%, Херсонская область – на 89%.  «Подготовка объектов будет завершена в плановом режиме до конца октября. Готовы пустить тепло уже при возникших похолоданиях», – доложил министр.

    Также на отдельном контроле находится подготовка к зиме в Белгородской, Курской, Брянской областях. «На территории Брянской области к отопительному периоду подготовлены все объекты, и 9 октября тепло пущено. Белгородская и Курская области по подготовке находятся на завершающей стадии, топливо заготовлено в полном объеме. Белгородская область – готовность 99,7%, Курская область – 99%», – заявил Файзуллин.

    Ранее ФАС выявила экономически необоснованные тарифы за услуги ЖКХ.

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    16 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии Кобахидзе подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине

    Премьер Грузии подробно описал «тяжелейшую реальность» на Украине
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал не скрывать от граждан Грузии правду о бедственном положении Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В течение двух с половиной лет радикальная оппозиция Грузии и контролируемые ею медиасредства скрывают от общественности реальность о войне на Украине, – заявил он в среду журналистам. – А обстановка там тяжелейшая».

    По его словам, в два с половиной раза – до 20% – выросла территория, которую после начала СВО перестал контролировать Киев.

    Как сказал Ираклий Кобахидзе, «инфраструктура Украины уничтожена, Украина потеряла половину энергетических мощностей, гуманитарная ситуация тяжелейшая, во многих населенных пунктах, в том числе в больших городах, нет элементарного коммунального обслуживания: газа, воды, света».

    По его словам, «погибли десятки тысяч украинцев, в том числе дети».

    «Нам же предлагали увидеть все это как романтическое событие. Мы показываем общественности голую правду о происходящем на Украине и рассказываем, что оппозиция хотела, чтобы аналогичная участь постигла Грузию», – сказал глава грузинского кабмина.

    Киев неоднократно требовал от Тбилиси прекратить говорить о тяготах на Украине.

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    16 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР

    Зеленский представил в Раде «план победы» Украины

    Зеленский объявил войну Ирану и КНДР
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский презентовал в Верховной раде «план победы», заявив, что страна на данный момент «воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей». Его «план» исключает уступку территорий или заморозку конфликта. Главные пункты включают приглашение Украины в НАТО и удары по России.

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Зеленский в ходе выступления в Раде.

    Украинский лидер подчеркнул, что его план не предусматривает заморозку конфликта или уступки территорий. «Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», – заявил Зеленский в ходе выступления, передает ТАСС.

    Основные пункты «плана победы» включают приглашение Украины в НАТО «уже сейчас» и продолжение операций на территории России.

    Одним из важнейших аспектов плана Зеленский назвал снятие ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям на российской территории. Это предполагает предоставление соответствующих вооружений, а также спутниковых данных и разведывательной информации от западных стран.

    Зеленский подчеркнул важность усиления военного потенциала Украины.

    Также план предусматривает размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета», который «обеспечит защиту страны в будущем».

    Зеленский также отметил важность развития стратегического и экономического потенциала Украины и усиления санкций против России.

    Кроме того, украинские военные будут использованы для укрепления обороны всей Европы в период после окончания конфликта, пообещал он.

    По словам Зеленского, «план победы» станет «мостом к саммиту мира», его реализация позволит завершить конфликт не позднее 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял, что Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России. Миф об участии КНДР в конфликте на Украине был нужен Киеву, но даже США оказались не готовы поддерживать такие заявления.

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    16 октября 2024, 20:02 • Новости дня
    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным

    Источник: Военного в Подмосковье убили в результате спланированного нападения

    Убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство вернувшегося со специальной военной операции военнослужащего в Московской области, совершенное в среду, носит заказной характер, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Убийство тщательно спланировали, сказал собеседник ТАСС. Злоумышленники поджидали транспортное средство военного в засаде на въезде в поселок и, возможно, следили за его передвижениями. В настоящий момент другие подробности расследования не разглашаются.

    Напомним, в Московской области убили заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой со специальной военной операции, его расстреляли в упор. Возбуждено уголовное дело.

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    16 октября 2024, 10:16 • Новости дня
    Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили
    Премьер Грузии пообещал отправить в отставку президента Зурабишвили
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приближающейся отставке путем импичмента президента Саломе Зурабишвили, которая, в нарушение конституции, ведет активные переговоры с оппозицией о создании после выборов в парламент 26 октября «технического правительства», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Через месяц мы технично отправим в отставку президента импичментом. Все остальное – нерелевантно», – заявил он.

    Правящая «Грузинская мечта» до выборов внесет в КС иск против президента за ее несогласованные с правительством визиты за рубеж, что является нарушением Основного закона. В прошлом году попытка отправить Саломе Зурабишвили не прошла – для этого нужно 100 из 150 мандатов, в «Грузинская мечта» набрала 84.

    Правящая партия полагает, что получит 26 октября не менее 60% голосов избирателей – это примерно 106 мандатов. И в конце ноября – начале декабря сможет вынести импичмент Зурабишвили.

    Зурабишвили была избрана прямым голосованием при поддержке «Грузинской мечты» в 2018 году, ее мандат завершается в декабре. Импичмент – в случае вынесения – будет иметь символическое значение, как превенция нарушений Конституции.

    Теперь президента в Грузии будет избирать коллегия выборщиков – это 150 депутатов и 150 представителей местных органов власти, которые получили мандаты на муниципальных выборах в 2021 году при подавляющем преимуществе «Грузинской мечты». Таким образом, возвращение на пост президента Зурабишвили практически исключено.

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    16 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине

    Депутат Бундестага Котре: Шольц изменил позицию по переговорам с Россией и конфликту на Украине

    Депутат Бундестага заявил об изменении позиции Шольца по конфликту на Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к конфликту на Украине, а правительство ФРГ допустило возможность проведения германо-российских переговоров, заявил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

    По его словам, заявления Шольца о необходимости участия России в следующей мирной конференции по вопросу Украины свидетельствуют о важном изменении в политике немецкого лидера, пишут «Известия».

    Котре отметил, что ранее правящие партии Германии упорно сопротивлялись любым попыткам диалога с Россией, тогда как АдГ всегда критиковала такую политику как инфантильную. Депутат подчеркнул, что даже во время холодной войны США и Советский Союз вели переговоры, и выразил надежду, что Шольц готов возвестить о новой эре в отношениях между странами.

    Кроме того, он отметил, что, по информации немецкой национальной службы новостей Tagesschau, правительство Германии рассматривает возможность проведения германо-российских переговоров. Это свидетельствует о стремлении Берлина к налаживанию диалога с Москвой, что ранее было маловероятным на фоне напряженности в отношениях из-за конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц заявлял, что Германия стремится к продолжению переговоров с Россией, несмотря на все сложности в отношениях, и готов обсуждать с Путиным вопросы, связанные с Украиной. Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

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    16 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС
    Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Казахстан решил пока не подавать заявку на вступление в БРИКС, учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения и другие факторы, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

    По его словам, президент Казахстана получил предложения о вступлении в БРИКС, которые сейчас внимательно рассматриваются главой государства и анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов, передает ТАСС.

    При этом Уали отметил, что пока Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в БРИКС. Он объяснил это многоступенчатым процессом рассмотрения вопроса о членстве, а также другими моментами, связанными с перспективами развития данного объединения.

    Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил о возможном вступлении страны в БРИКС вместо Европейского союза, премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела выразил стремление вступить в БРИКС, чтобы противостоять доминированию доллара и евро, а также способствовать более справедливым торговым отношениям на международной арене, а Индонезия рассматривает возможность присоединения к БРИКС, оценивая потенциальные преимущества от этого шага.

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    16 октября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    В Подмосковье неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного
    @ t.me/sledcom_press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области произошло убийство заместителя начальника воинской части, который недавно вернулся домой со специальной военной операции.

    Неизвестный расстрелял мужчину в упор, погибшим оказался участник специальной военной операции, сообщил собеседник ТАСС. Он вернулся домой всего неделю назад.

    Следственные органы регионального Главного следственного управления СК возбудили дело по факту расстрела мужчины. Ведомство в своем Telegram-канале уточнило, что уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

    Убийство произошло 16 октября около 9.00 мск у села Меленки Солнечногорского городского округа. Мужчина на грунтовой дороге из автомобиля произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери машины под управлением местного жителя. Пострадавший скончался. На месте работают наиболее опытные следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы.

    В январе двое жителей Истринского городского округа угрожали убить и поджечь дом супруги участника СВО, требуя вернуть долг, который якобы взял ее муж. Они подожгли дом, но хозяйка смогла спастись. Организатор поджога позднее был арестован.

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    16 октября 2024, 10:27 • Новости дня
    Захарова заявила о планах Запада включить Молдавию в состав Румынии

    Спикер МИД Захарова заявила о планах Запада включить Молдавию в состав Румынии

    Захарова заявила о планах Запада включить Молдавию в состав Румынии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, на саммитах и заседаниях министров иностранных дел ЕС обсуждается эта тема, передает радио Sputnik.

    Захарова выразила мнение, что процесс «румынизации» Молдавии и ее интеграции в состав Румынии является исторической битвой, которая ведется на протяжении десятилетий и столетий. Она подчеркнула, что сейчас этот процесс вышел на новый уровень.

    В ближайшее воскресенье в Молдавии пройдут президентские выборы, на которых действующий президент Майя Санду намерена переизбраться на второй срок.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии задержали мэра Оргеева Татьяну Кочу после обысков в оппозиционном блоке «Победа», связанных с делом о подкупе избирателей. Также в Молдавии прошли массовые протесты против правительства под лозунгом «Народ против режима».

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    16 октября 2024, 10:12 • Новости дня
    Спасшийся после двухмесячного дрейфа россиянин рассказал, как выжил в Охотском море
    Спасшийся после двухмесячного дрейфа россиянин рассказал, как выжил в Охотском море
    @ t.me/dvtproc

    Tекст: Вера Басилая

    Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, что выжил благодаря дождевой воде и спальному мешку с верблюжьей шерстью.

    По его словам, «с Божьей помощью» ему удалось продержаться в экстремальных условиях.

    «Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», – рассказал Пичугин, передает РИА «Новости».

    Пичугин сообщил, что за время дрейфа его брат и племянник, находившиеся с ним, погибли от истощения. Сам он потерял 50 килограммов.

    Ранее в Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, из которых выжил только Михаил Пичугин.

    Пичугин находится в стабильном состоянии и был доставлен в Магаданскую больницу. Прокуратура намерена проверить, были ли на лодке средства связи для информирования о чрезвычайных ситуациях, рация, красная ракета и спасательные жилеты, и в результате возбужденного уголовного дела Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы.

    Капитан российского фрегата «Паллада» Николай Зорченко предположил, что лодку с людьми не могли найти из-за низкой активности флота в Охотском море.


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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    16 октября 2024, 21:03 • Новости дня
    Прокурор рассказал, как была использована тяга генерала Попова к ставкам

    Прокурор: Генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкам на тотализаторе для личного обогащения

    Прокурор рассказал, как была использована тяга генерала Попова к ставкам
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Генерал-лейтенант Олег Цоков организовал преступную группу, похитившую из госбюджета более 114,5 млн рублей, он привлек генерал-майора Ивана Попова, зная его любовь к ставкам на спортивном тотализаторе, заявил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде.

    В Тамбовском гарнизонном военном суде начался процесс по делу о хищении из госбюджета более 114,5 млн рублей, передает ТАСС. В преступную группу входили генерал-майор Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев, которые обвиняются в хищении металлических конструкций из фонда ВГА Запорожской области. Прокурор заявил, что уголовное дело в отношении организатора группы, генерал-лейтенанта Олега Цокова, было прекращено из-за его смерти.

    Обвинительное заключение гласит, что Цоков разработал преступный план, зная любовь Попова к ставкам. «Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около четырех миллионов рублей, путем уговора Моисеева, разработал преступный план», – говорится в обвинительном заключении полковника юстиции.

    Прокурор подчеркнул, что преступная группа около полугода совершала хищения металлоконструкций, распределяя роли для обмана вышестоящего командования и ВГА Запорожской области. Хищения производились в таких городах, как Мелитополь, Бердянск, Тула, Балашиха, Дмитров, Москва и других.

    Генерал Попов заявил в суде, что обвинения против него не имеют оснований, и свою вину он не признает. В отличие от него, бизнесмен Моисеев полностью признал свою вину.

    Ранее военные следователи закрыли уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, одним из ключевых участников которого был бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов.

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    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия 5-й статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться 5-я статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

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    16 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР

    Политолог Скачко спрогнозировал реакцию Пхеньяна и Тегерана на слова Зеленского о войне Украины с Ираном и КНДР

    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
    @ IMAGO/APAimages/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявлением о том, что Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР, Владимир Зеленский преследует две цели. Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов. А во-вторых, ему было нужно показать украинскую сторону несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а следовательно, нуждающейся в еще большей помощи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский выбрал войну как средство удержания власти и своего собственного спасения. Он продолжает придерживаться этой логики, и его выступление в Раде это лишь подтвердило», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, Зеленского поддерживает не больше половины западных элит, которые не оставляют надежд нанести России «стратегическое поражение на поле боя».

    «Остальные хотят получить перемирие и временную передышку. Но никто из них не принимает окончательные решения по украинскому вопросу, поэтому процессы развиваются параллельно. В такой ситуации Зеленский чуть ли не объявил войну Ирану и Северной Корее», – пояснил собеседник.

    Как полагает эксперт, своим заявлением тот преследовал две цели. «Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов, втянуть в воронку больше стран. А во-вторых, ему было нужно показать Украину несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а значит, нуждающейся в еще большей помощи – финансовой и военной», – детализировал Скачко.

    «Я удивлен, что Зеленский не включил в список стран, с которыми Киев якобы находится в состоянии войны, Белоруссию. Видимо, ему никто не подсказал, а сам он не додумался», – сыронизировал он. Сделанное Зеленским заявление собеседник назвал абсурдным. «Насколько известно, на стороне российской армии воюет внук бывшего президента Мали. Что же он не стал признавать и африканскую страну «участником нападения» на Украину?» – продолжил эксперт.

    По прогнозам Скачко, Иран и КНДР не оставят слова Зеленского без внимания. «Пхеньян может ответить в довольно грубой форме, а Тегеран – по-восточному витиевато скажет, что у Зеленского «съехала башня», – полагает собеседник.

    В целом же выступление Зеленского в Раде он счел «пустой болтовней». «Сказанное им не имеет никакого значения. Ему нужно либо победить Россию, либо заставить Москву сесть за стол переговоров на выгодных для Киева условиях. Ни то, ни другое недостижимо. Но подобные представления продолжатся, равно как и военное противостояние», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами: Россией, Ираном и КНДР. Слова прозвучали во время презентации так называемого плана победы в Верховной раде. В Москве к инициативе, предложенной Киевом, отнеслись негативно.

    Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, проект мирного урегулирования Зеленского может фактически повторять идею США о войне до последнего украинца, передает РИА «Новости». Он также добавил, что в реальности выходом из сложившейся ситуации может стать осознание Киевом «бесперспективности той политики, которую он проводит».

    Скептицизм по поводу «плана победы» Зеленского выражают и на Западе. Так, издание The Washington Post сообщает, что усталость от конфликта нарастает «по обе стороны Атлантики». Большинство американцев разделяют мнение, что поддержка ВСУ чрезмерна, а единодушие вокруг помощи Киеву между членами ЕС и Штатами утрачено.

    Примечательно, что на Украине уже заявляли о непосредственной вовлеченности Пхеньяна в конфликт. Так, Владимир Зеленский утверждал, что КНДР «включилась» в боевые действия на стороне России. В то же время министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что их северный сосед может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы из-за подписанного договора между странами.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что Штаты беспокоят подобного рода сообщения.

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